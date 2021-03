Έπειτα από ώρες συζητήσεων, εντατικών διαπραγματεύσεων και μιας μαραθώνιας ψηφοφορίας, η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε τελικά σήμερα το σχέδιο ανακαμψης ύψους 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων του προέδρου, Τζο Μπάιντεν, για την πρώτη οικονομία παγκοσμίως που επλήγη από την πανδημία, υιοθετώντας ένα από τα μεγαλύτερα νομοθετικά πακέτα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε χάρη στις ψήφους των Δημοκρατικών γερουσιαστών μόνο, λαμβάνοντας 50 ψήφους υπέρ έναντι 49. Το κείμενο θα επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου οι Δημοκρατικοί, που αποτελούν την πλειοψηφία, θα πρέπει να το εγκρίνουν γρήγορα, ώστε ο Τζο Μπάιντεν να μπορέσει να το επικυρώσει έως τις 14 Μαρτίου, πριν από την προβλεπόμενη αναστολή της καταβολής των επιδομάτων ανεργίας.

Στο twitter η διαδικασία στην αμερικανική Γερουσία είχε την τιμητική της, με πρώτο τον Αμερικανό πρόεδρο, Μπάιντεν, να διαβεβαιώνει – δύο ημέρες πριν – τους πολίτες ότι το αμερικανικό σχέδιο ανάκαμψης θα τους προσφέρει άμεση ανακούφιση.

Across the country, countless Americans are struggling through no fault of their own. The American Rescue Plan will provide direct relief and a bridge to the other side of this crisis. pic.twitter.com/euMVlIx9Vi

— President Biden (@POTUS) March 4, 2021