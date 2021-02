Με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο σχολίασαν την επικαιρότητα το βράδυ της Πέμπτης, 25 Φεβρουαρίου, οι «Ράδιο Αρβύλα» μέσα από το μοναδικό τους δελτίο ειδήσεων σε ζωντανή μετάδοση από τη Θεσσαλονίκη.

Battle of the Couples με τη ματιά των Ράδιο Αρβύλα

Το νέο ριάλιτι «Battle of the Couples» αναμένεται να χαρίσει αξέχαστες στιγμές trash στην ελληνική τηλεόραση. Οι Ράδιο Αρβύλα παρουσιάζουν ένα απόσπασμα από το Battle of the couples με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Ο Αλέξης Κούγιας συνεχίζει να κλείνει το τηλέφωνο στους πάντες

Aφού τις προηγούμενες μέρες ο Αλέξης Κούγιας έκλεισε το τηλέφωνο στα περισσότερα πρωινάδικα, σήμερα επανέλαβε το ατόπημα αυτό στο «ιερό τέρας» της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, τον Γιώργο Παπαδάκη, προκαλώντας φυσικά την οργή του.

Στο μοντάζ των Ράδιο Αρβύλα, ο γνωστός ποινοκολόγος δεν διστάζει να κλείσει το τηλέφωνο στον Μπομπ Σφουγγαράκη, στον Ντόναλντ Τραμπ, ακόμα και στον ίδιο τον Θεό. Το ποτήρι, όμως, ξεχείλισε, αφού τόλμησε να κλείσει το τηλέφωνο ακόμα και… στον Τσακ Νόρις!

Ένας Αφρικανός σχολιάζει την ελληνική φορολογία και πεθαίνει στο γέλιο

Αφορμώμενοι από ένα σχόλιο του Γιώργου Αυτιά, οι Ράδιο Αρβύλα έκαναν ρεπορτάζ και βρήκαν έναν Αφρικανό που είχε γνώσει του ελληνικού φορολογικού συστήματος και δεν δίστασε να το επικρίνει.