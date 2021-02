Ένα ακόμη άλμα για την ανθρωπότητα, μπορεί να χαρακτηριστεί η προσεδάφιση του «Mars 2020 Perseverance» στον Άρη.

Μετά από πολύμηνη αγωνία για την επιτυχία του φιλόδοξου εγχειρήματος, το ρομποτικό διαστημόπλοιο πάτησε την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη στις 22:55 ώρα Ελλάδας, το βράδυ της Πέμπτης 18 Φεβρουαρίου, με σκοπό να αναζητήσει ίχνη μικροβιακής ζωής στον πλανήτη και να τον μελετήσει γεωλογικά.

Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη, που ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εξερεύνηση του Άρη.

Το εξάτροχο ρόβερ μεγέθους SUV, γνωστό και με το παρατσούκλι «Πέρσι», είναι λίγο μεγαλύτερο και βαρύτερο από το ρόβερ «Curiosity» που μελετά μέχρι σήμερα τον Άρη. Διαθέτει πιο εξελιγμένα επιστημονικά όργανα, ικανά για πιο φιλόδοξα πειράματα, αποτελώντας το πιο εξελιγμένο εργαστήριο αστροβιολογίας που έχει ποτέ σταλεί σε άλλο ουράνιο σώμα.

Με τα εργαλεία του, θα συλλέξει αρειανά δείγματα, που θα επιστραφούν στη Γη με μια μελλοντική αποστολή, κάτι που, εφόσον συμβεί, θα είναι μια παγκόσμια πρωτιά.

Η NASA, περήφανη για το μεγάλο επίτευγμα, μεταδίδει live την όλη διαδικασία, διατηρώντας το ενδιαφέρον στα ύψη.

Η διαδικασία προσεδάφισης του ρομποτικου διαστημοπλοίου-εργαστηρίου ξεκίνησε χθες λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδας και διήρκεσε -σύμφωνα με τον προγραμματισμό- 7 λεπτά. Το Κέντρο Ελέγχου της αποστολής έζησε αυτά τα «επτά λεπτά τρόμου» στη διάρκεια της προσεδάφισης, χωρίς δυνατότητα να παρέμβει σε περίπτωση ανάγκης –το σήμα θα χρειαζόταν πάνω από 11 λεπτά για να φτάσει στον γειτονικό πλανήτη.

This is it. I’m entering the top of the Mars atmosphere. No looking back. Seven minutes to touchdown. #CountdownToMars pic.twitter.com/q4LcKcPfpr

Στις 22:55 ώρα Ελλάδας, το ρομποτικό διαστημόπλοιο προσεδαφίστηκε με ασφάλεια στον Άρη. Αμέσως οι υπεύθυνοι της αποστολής στο Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα.

«Αυτή η προσεδάφιση ήταν μια καθοριστική στιγμή για τη NASA, τις ΗΠΑ και την εξερεύνηση του διαστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο» σχολίασε ο Στιβ Γιούρτσικ, εκτελών χρέη διοικητή της NASA μέχρι τον διορισμό του νέου επικεφαλής από την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Μόλις ελήφθη το πρώτο σήμα ότι η προσεδάφιση ήταν επιτυχής, ήρθε και η πρώτη εικόνα από την επιφάνεια του Κόκκινου Πλανήτη στον κρατήρα Jezero.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν από κάμερες που συνδέονται με το διαστημικό σκάφος και είναι ασπρόμαυρες.

Xάρη στην αυτοματοποιημένη διαδικασία καθόδου, το Perseverance πρoσεδαφίστηκε σε μια πολλά υποσχόμενη περιοχή που είχε θεωρηθεί υπερβολικά επικίνδυνη για τις προηγούμενες αποστολές.

Οι εικόνες δείχνουν τη βραχώδη επιφάνεια του κρατήρα Jezero του Άρη . Οι επιστήμονες της αποστολής επέλεξαν την τοποθεσία επειδή πιστεύουν ότι όταν ο Κόκκινος Πλανήτης ήταν ακόμα καλυμμένος με νερό, ο κρατήρας ήταν κάποτε λίμνη, με ένα δέλτα ποταμού να εναποθέτει ιζήματα στην επιφάνεια του.

