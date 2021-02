Η Colette Maze είναι 106 ετών και παίζει πιάνο για πάνω από έναν αιώνα. Πιστεύει ότι τη βοήθησε η γιόγκα και η γυμναστική των δακτύλων για να μπορεί μέχρι σήμερα να είναι τόσο δραστήρια.

Σύμφωνα με το simple.wikipedia, σπούδασε στο École Normale de Musique de Paris με τους Alfred Cortot και Nadia Boulanger.

Ήταν δασκάλα πιάνου. Στα 100, παίζει ακόμα πιάνο, για να διατηρήσει τη μνήμη της, λέει. Το 2017, στα 103 της χρόνια δηλαδή, κυκλοφόρησε το τέταρτο άλμπουμ της αφιερωμένο στον Claude Debussy. Το άλμπουμ έχει επίσης έργα των Federico Mompou, Astor Piazzolla και Alberto Ginastera.

Colette Maze is 106 years old and has been playing the piano for over a century. She credits yoga and finger gymnastics for keeping her nimble pic.twitter.com/MNkAG8f5tQ

— Reuters (@Reuters) February 6, 2021