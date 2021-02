Το να ταιριάξεις με έναν άνθρωπο είναι αρκετά δύσκολο από μόνο του.

Όταν δε μπαίνουν εμπόδια κι από τους πλανήτες, τα πράγματα ζορίζουν ακόμα περισσότερο.

Στα παρακάτω ζωδιακά ζωδιακά ζευγάρια που θα σου αναφέρουμε παρακάτω το γλυκό δεν θα «δέσει» και η αποτυχία είναι εγγυημένη.

ΚΡΙΟΣ – ΤΑΥΡΟΣ

Αποτυχία σκέτη και μόνο να το σκεφτεί κανείς. Ο μεν Κριός δεν βάζει πωπουδάκι κάτω και ο δε Ταύρος δεν το κουνάει από τον καναπέ του.

Η γλώσσα του ενός πάει ροδάνι και θέλει να ζει την ζωή στο κόκκινο και ο άλλος μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι, βρωμάει το άλλο.

Το thank you next είναι στανταράκι και από τις δυο πλευρές.

Αν έβγαιναν ποτέ μαζί, τουλάχιστον ας επέλεγαν καλό φαγητό ή ποτό, να ευχαριστηθούν και κάτι από την βραδιά.

ΔΙΔΥΜΟΙ – ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Ειλικρινά δεν θέλουμε ούτε να το σκεφτόμαστε. Ή μάλλον όχι… Θα θέλαμε να είμαστε από μια γωνία να δούμε αυτό το ζευγάρι σε ραντεβού. Θα τρέξει αρκετά γρήγορα ο Δίδυμος για να μην τον πάρουν τα «σκάγια»;

Πόσο φαρμάκι θα στάξει ο Σκορπιός; Δεν είναι απλά αποτυχημένο αυτό το ραντεβού. Είναι και επικίνδυνο για την ψυχική υγεία και των δύο.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ – ΛΕΩΝ

Μεγάλες καρδιές είναι και οι δυο, δεν λέμε… Αλλά εκπέμπουν σε εντελώς διαφορετικά μήκη κύματος. Ο Λέοντας θέλει την μεγάλη ζωή, το clubbing και την καλοπέραση και ο Καρκίνος σειρές, φαγητό και καναπέ.

Αρχικά, αν καταφέρουν να συνεννοηθούν έστω και για το πρώτο ραντεβού, θα μιλάμε για κατόρθωμα! Και άντε πες να κάνει ο Καρκίνος την υποχώρηση, για πόση ώρα θα αντέξει τον Λέοντα; Στοίχημα… ούτε μια. Θα ψάχνει την έξοδο κινδύνου. Και ο Λέοντας από την πλευρά του θα βαρεθεί απίστευτα και θα χασμουριέται…

ΠΑΡΘΕΝΟΣ – ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Αρχικά θα σκεφτείς ότι ως ζώδια της Γης, λογικά ταιριάζουν. Αμ δε… Όταν μιλάμε για έρωτα, αυτοί οι δυο δεν το έχουν. Είναι δυο κόσμοι διαφορετικοί ή κάποιες φορές τόσο ίδιοι που δεν «δένει το γλυκό».

Μπαίνει η… ξερολίαση και ο ανταγωνισμός στη μέση. Θα είναι ξενέρωτο το αποτέλεσμα. Ψυχρό και «άγευστο». Καλύτερα να μείνουν φίλοι (ή και συνεργάτες) γιατί για εραστές… δεν.

ΖΥΓΟΣ – ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Το γεγονός ότι είναι ζώδια του αέρα δεν λέει τίποτα. Ο Υδροχόος είναι υπερβολικά απότομος και απόμακρος για τον Ζυγό.

Μπορεί να μιλάνε πολύ και οι δυο, αλλά οι απόψεις τους πάνω σε διάφορα θέματα και στην ζωή γενικότερα, διαφέρουν όπως η μέρα με την νύχτα.

Δεν θα τσακωθούν -γιατί ο Ζυγός δεν τσακώνεται ποτέ και απλά θα του λέει «ναι» σε όλα, μέχρι να τελειώσει το μαρτύριο- αλλά η βραδιά θα είναι αποτυχία και κανείς τους δεν θα θέλει να την επαναλάβει.