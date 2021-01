Τώρα μπορούμε να θαυμάσουμε κάθε λεπτομέρεια του διάσημου πίνακα του Βερμέερ «Το κορίτσι με το μαργαριταρένιο σκουλαρίκι» μέσα από μια εκπληκτικής ανάλυσης φωτογραφία.

Το έργο του Ολλανδού ζωγράφου που αποτύπωνε το φως με μοναδικό τρόπο στους πίνακές του δημιουργήθηκε το 1665 και συνεχίζει μέχρι σήμερα να γοητεύει.

Gaze in wonder at this astonishingly high-res scan of an #Vermeer’s #GirlWithAPearlEarring #painting https://t.co/a1byeAcf47 via @Verge

— Kathie Moon (@Youkalikat) January 21, 2021