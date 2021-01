Τo 4ο και νέο studio album της Irene Skylakaki, Souvenir, κυκλοφόρησε πριν από δύο μήνες από την United We Fly και είναι μια συλλογή από γλυκόπικρες αναμνήσεις. Αποτελείται από αέρινες μελωδίες που δίνουν χώρο στους φορτισμένους στίχους να μιλήσουν για τις δοκιμασίες και τα εμπόδια ενός χωρισμού.

Από τις πιο σημαντικές δημιουργούς του ελληνικού alternative/indie-folk, η Ειρήνη, με το single Under Water – που περιλαμβάνεται στο άλμπουμ – περιγράφει μια μακροχρόνια σχέση που έχει πάψει να εξελίσσεται. Το τραγούδι όλο είναι μια θαλασσινή εικόνα εραστών σε απομόνωση. Λες και συνυπάρχουν μέσα σ’ένα ενυδρείο, τα όρια του κόσμου τους είναι πεπερασμένα. Οι εραστές αδυνατούν να αναπνεύσουν, ασφυκτιώντας στην οδυνηρή βολή που έχει βρει ο ένας στον άλλο.

Για το music video του Under Water η Ειρήνη ένωσε τις δυνάμεις της με την σκηνοθέτη και φωτογράφο Ληλένα Μαρίνου, όταν είδε την unreleased ταινία μικρού μήκους της, SOMETIMES (when it’s dark outside). Πρόκειται για ένα special cut της ταινίας, καθώς οι δύο καλλιτέχνιδες γρήγορα συνειδητοποίησαν πως βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος, με τη δουλειά τους να αλληλοσυμπληρώνεται αρμονικά.

Ακούστε το εδώ