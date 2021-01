Το παιχνίδι ανάμεσα σε Ορλάντο Μάτζικ και Σάρλοτ Χόρνετς, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης (26/1, 02:00), πολύ πιθανόν να περνούσε απαρατήρητο από τον πολύ κόσμο.

Ωστόσο αυτό που θα συμβεί στην εν λόγω αναμέτρηση θα μείνει στην ιστορία του αθλήματος και του ΝΒΑ, καθώς δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.

Συγκεκριμένα, στον αγώνα των δύο ομάδων της Ανατολικής περιφέρειας οι δύο από τους τρεις διαιτητές που θα διευθύνουν το παιχνίδι θα είναι γυναίκες.

Αυτό όπως προείπαμε δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά και συνεπώς η Νάταλι Σόγκο και η Τζένα Σρέντερ θα γράψουν με «χρυσά γράμματα» τα ονόματα τους στο άθλημα.

NBA history in the Charlotte-Orlando game tonight: First time two female referees — Natalie Sago and Jenna Schroeder — will officiate the same NBA game. They’ll be working with Sean Wright.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 25, 2021