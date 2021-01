Ο Ολυμπιακός ήλθε ισόπαλος με σκορ 1-1 στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ το βράδυ της Τετάρτης (13/1).

Με αυτό το αποτέλεσμα φυσικά κερδισμένοι είναι μόνο οι Ερυθρόλευκοι, καθώς διατηρήθηκε η διαφορά των 10 βαθμών από τον 3ο Δικέφαλο του Βορρά και φαίνεται πως πολύ δύσκολα θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να καλύψει αυτήν την τεράστια διαφορά.

Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς λοιπόν συνεχίζει την εντυπωσιακή (και αήττητη) παρουσία της στη φετινή Super League και πλέον είναι το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, που θα αποτελεί το 46ο της ιστορίας της.

Η χρονιά βεβαίως έχει πολύ δρόμο ακόμα, με πολλά μέτωπα σε όλες τις διοργανώσεις.

Είκοσι αγώνες απομένουν στο πρωτάθλημα, υπάρχουν τα δύο ματς στο Κύπελλο Ελλάδας με τον Παναιτωλικό που θα κρίνουν την πρόκριση στα προημιτελικά και φυσικά τα σπουδαία παιχνίδια με την Αϊντχόφεν στους «32» του Europa League (18 Φεβρουαρίου στο Καραϊσκάκη και 25 του μηνός στην Ολλανδία).

Μέχρι τις αρχές Μαρτίου λοιπόν (τουλάχιστον), ο Ολυμπιακός έχει να δώσει συνεχόμενα και πολύ κρίσιμα ματς.

Ενόψει αυτής της δύσκολης συνέχειας, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έστειλε το δικό της μήνυμα μέσω των social media.

Το δικό της ενωτικό και αποφασιστικό μήνυμα.

«Συνεχίζουμε, όλοι μαζί ενωμένοι, για να πετύχουμε όλους μας τους στόχους!» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.

Δείτε την ανάρτηση:

Συνεχίζουμε, όλοι μαζί ενωμένοι, για να πετύχουμε όλους μας τους στόχους! / All together as one, to achieve our goals!#Olympiacos #slgr #Family #Together #Goals pic.twitter.com/Rn6BAFCjyh

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) January 14, 2021