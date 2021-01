Σε απεργία πείνας προχώρησε στη φυλακή ο Τζέικ Ανγκέλι, ο γυμνόστηθος άνδρας με τα κέρατα που εισέβαλε στο Καπιτώλιο, επειδή, όπως είπε, τρώει μόνο οργανικά προϊόντα.

Ο κερασφόρος άνδρας έγινε viral πριν από μερικές ημέρες με την περίεργη ενδυματολογική του επιλογή στην εισβολή στο Καπιτώλιο, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Ο δικηγόρος του αποκάλυψε πως ο 33χρονος Ανγκέλι – το πραγματικό όνομα του οποίο είναι Τζέικομπ Άντονι Τσάνσλεϊ – δεν έχει φάει από την ημέρα της σύλληψής του, το Σάββατο, λόγω της αυστηρής διατροφής που ακολουθεί, αν και δεν διευκρίνισε εάν πρόκειται για θρησκευτικούς λόγους.

Η μητέρα του, Μάρθα Τσάνσλεϊ, μίλησε σε δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο, λέγοντας πως «αρρωσταίνει πολύ εάν δεν φάει οργανικό φαγητό. Πρέπει να φάει», είπε. Η μητέρα του πρόσθεσε επίσης ότι ο Τζέικ είναι «πατριώτης» και «το πιο ευγενικό άτομο που γνωρίζω».

Τελικά, η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε: δικαστής δήλωσε «εξαιρετικά ανησυχητικό» το γεγονός ότι ο Ανγκέλι δεν έτρωγε και διέταξε τη φυλακή να ικανοποιήσει τις διατροφικές του επιθυμίες.

Stephen Colbert: white privilege is going to jail for a terrorist attack on the Capitol, then complaining that the prison food isn’t organic, AND THEN THE PRISON GIVES YOU ORGANIC FOOD. — Deacon Blues (@DeaconBlues0) January 13, 2021

Ο νεαρός άνδρας είναι γνωστός ως QAnon Shaman: είναι υποστηρικτής της δημοφιλούς θεωρίας συνωμοσίας, έχει παρευρεθεί σε πολλές συγκεντρώσεις του Τραμπ και υποστήριξε ότι μαζί με άλλους «πατριώτες» μπήκαν στο Καπιτώλιο μετά το κάλεσμα του προέδρου των ΗΠΑ.

«Γλέντι» στο Twitter

Η λέξη «οργανικό» άρχισε να γίνεται trend στο Twitter μετά την είδηση της ακρόασης του Ανγκέλι τη Δευτέρα το βράδυ, και οι χρήστες πλημμύρισαν τα social media με τις αντιδράσεις τους.

Πολλοί διαμαρτυρήθηκαν για άλλη μια φορά για τα προνόμια που απολαμβάνει αυτός ο λευκός άνδρας, ο οποίος μπήκε ανενόχλητος στο Καπιτώλιο και τώρα ικανοποιήθηκε και το αίτημά του για καλύτερο φαγητό.

So a domestic terrorists gets organic food but American children were denied school lunches by the GOP? — Lana DaFree (@HomeDabrave) January 12, 2021

«Είναι φυλακή, Τζέικομπ, δεν είναι Whole Foods (κατάστημα με οργανικά και βιολογικά προϊόντα)» έγραψε κάποιος, με έναν άλλον να προσθέτει: «Συγγνώμη, κύριε. Δεν σερβίρουμε βιολογικά προϊόντα στο Chateau φυλακής ούτε στο θέρετρο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας».

But women go without PADS & TAMPONS.

But this fake ass “shaman” gets organic food on OUR dollar.

Fuxk this shit. https://t.co/0inLK5w6G9 https://t.co/4luLDkrWZq — 💛karly💛 (@RicanKarly) January 12, 2021

«Δεν μπορώ, απλά δεν μπορώ», πρόσθεσε κάποιος άλλος με πολλά emoji γέλιου. «Ο μάγκας που φορούσε στολή με κέρατα στο κεφάλι του, όταν εισέβαλε στο Καπιτώλιο, είναι στη φυλακή και κάνει απεργία πείνας επειδή δεν τον ταΐζουν οργανικό φαγητό», τόνισε ένας ακόμη.