1.Νότια Ουαλία

Παραλίες, μεσαιωνικά κάστρα, μονοπάτια, άλογα, μνημεία από την Εποχή του Λίθου και γραφικά χωριά γεμάτα παμπ που σερβίρουν φαγητό και τοπικές μπίρες.

2. Σαϊπάν, Κοινοπολιτεία των Βορείων Μαριανών

Ένα νησί με κρυφές σπηλιές και άγρια ζούγκλα. Θα κάνεις βαρκάδα, καταδύσεις, πεζοπορία, κάμπινγκ και θα κολυμπήσεις στη λιμνοθάλασσα.

3. Kaliya Dhrow, Ινδία

Μαγικά τοπία, βαμμένα σε όλες τις αποχρώσεις του κόκκινου, αναρρίχηση και καταρράκτες.

4. Λαχόρ, Πακιστάν

5. Ισφαχάν, Ιράν

Αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής θα βρεις σ’ αυτή την ιστορική πόλη του Ιράν. Εκεί βρίσκεται και το ωραιότερο παζάρι της χώρας, με τα φημισμένα τεϊοπωλεία του και τα λουτρά.

6. Llanos, Κολομβία

Στο λιγότερο ταξιδεμένο τμήμα της Κολομβίας τα λιβάδια είναι γεμάτα μαϊμούδες, καπιμπάρα και κροκόδειλους που ζουν σε αρμονία με τους αγρότες της περιοχής.

7. Ladakh, Ινδία

8. Όαση Σίβα, Αίγυπτος

Τετρακόσια μίλια από το Κάιρο, στους δρόμους της ερήμου βρίσκεται ένα μοναδικό μέρος με απίστευτη θέα και μοναδική ατμόσφαιρα. Μονάχα ένα μονοπάτι οδηγεί στη Σίβα και είναι γεμάτο με συκιές, φοινικιές και θερμές και κρύες πηγές.

9. Διαδρομή Αγίου Ιακώβου της Κομποστέλα, Ισπανία

800 χιλιόμετρα πεζοπορίας στην πιο διάσημη προσκυνηματική διαδρομή. Περπατώντας θα βρεις τον εαυτό σου.

10. Τραπεζοειδές Όρος, Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική

11. Malpaís, Κόστα Ρίκα

Πυγολαμπίδες στα χωράφια, λαμπερά αστέρια στον ουρανό και τα κύματα του ωκεανού να αλλάζουν συνεχώς χρώμα με το ηλιοβασίλεμα. Η Κόστα Ρίκα είναι όσο μαγική ακούγεται.

12. Milford Sound, Νέα Ζηλανδία

13. Ντάκαρ, Σενεγάλη

Κάτω από τα μπάομπαμπ θα βρεις μια πόλη διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο.

14. Gates of the Arctic National Park and Preserve, Αλάσκα

15. Εκκλησία St James the Less στο Λονδίνο, Αγγλία

Τούβλινες καμάρες, περίτεχνα πλακάκια και παλιό ξύλο. Αυτή η εκκλησία αξίζει μια επίσκεψη.

16. Μεντίνα του Μαρακές, Μαρόκο

Η Μεντίνα του Μαρακές (παλαιά πόλη) αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Οι ήχοι του δρόμου εδώ δεν σταματούν ποτέ.

17. Βόρειο Κιργιστάν

18. Νάντα Ντέβι, Ινδία



Το Νάντα Ντέβι (δηλαδή «Θεά της Μακαριότητας») είναι το δεύτερο σε ύψος βουνό της Ινδίας.

19. Κόρδοβα, Ισπανία

20. Μονοπάτι Laugavegur, Ισλανδία

Καταρράκτες, παγόβουνα και τοπία που αλλάζουν συνεχώς.

21. Ουάντι Ραμ, Ιορδανία

Την ώρα του ηλιοβασιλέματος η άμμος γίνεται κόκκινη στο Ουάντι Ραμ και καθώς ο ήλιος κρύβεται πίσω από τους αρχαίους βράχους όλα λούζονται στο ροζ και το χρυσό.

22. Αρούμπα

Ατέλειωτες λευκές παραλίες.

23. Con Dao, Βιετνάμ

24. Kaohsiung, Ταιβάν



Η χαλαρή ατμόσφαιρα έρχεται σε αντίθεση με τους γρήγορους ρυθμούς του Ταϊπέι. Τα γεύματα κρατούν ώρες ολόκληρες. Όταν το φαγητό τελειώσει θα πας στην αγορά για να τσιμπήσεις λίγο ακόμα και στο τέλος θα καταλήξεις για ποτό στη παραλία.

25. Χάιλαντς, Σκωτία

Άγρια ομορφιά και απόκοσμα τοπία στο βορειότερο σημείο της Βρετανίας.

26. Niansogoni, Μπουρκίνα Φάσο

Ανάμεσα στους ξερούς τόπους του Σαχέλ και την κατάφυτη Ακτή Ελεφαντοστού.

27. Ασουνσιόν, Παραγουάη

Στριμώξου στα πολύχρωμα λεωφορεία και κάνε βόλτες σε πόλεις όπου τα μάνγκο φυτρώνουν στα πεζοδρόμια.

28. Svalbard, Νορβηγία

29. Πάρκα του Νότιου Λονδίνου, Αγγλία

Ξέχνα το Hyde Park, το St. James Park και το Regent’s Park. Τα πραγματικά διαμάντια βρίσκονται νότια του Τάμεση (Clapham Common, Dulwich Park, Brockwell Park, Battersea Park, Myatt’s Field Park κ.α.).

30. Βηρυτός, Λίβανος

Η ζεστασιά των ανθρώπων είναι το ωραιότερο πράγμα σ’ αυτή τη πανέμορφη και ταλαιπωρημένη πόλη.

31. Σιβηρία, Ρωσία

Η μυστηριώδης, πραγματική Ρωσία περιμένει να την ανακαλύψεις.

32. Tagaytay, Φιλιππίνες

33. Ρουμανία

Η ομορφιά των τοπίων θα σε εκπλήξει.

34. Εθνικό Πάρκο Yarra Ranges, Αυστραλία

Μια ώρα και 20 λεπτά έξω απ’ τη Μελβούρνη θα βρεθείς μέσα στα βουνά, τις κοιλάδες και την ομίχλη.

35. Bryce Canyon National Park, Γιούτα

Ο, τι πιο κοντινό σε πεζοπορία στο διάστημα.

36. Αϊτή

37. Huanchaco, Περού

Στον κεντρικό δρόμο ο αέρας μυρίζει ψητό κρέας και τηγανητή ζύμη. Δίπλα ο ωκεανός, οι σέρφερ και αυτοί που χαζεύουν τα κύματα.

38. Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, Αγγλία

Σκηνές βγαλμένες από γοτθικά παραμύθια και μεγαλοπρέπεια.

39. Χοκάιντο, Ιαπωνία

40. Αλμπέρτα, Καναδάς

