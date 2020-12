Ο Τζο Γκάρντνερ, ένας τζαζ πιανίστας από το Κουίνς της Νέας Υόρκης, είναι ο πρώτος μαύρος πρωταγωνιστής της Pixar. Την σκηνοθεσία του «Soul», της νέας ταινία κινουμένων σχεδόν που κυκλοφόρησε ανήμερα των Χριστουγέννων συν-σκηνοθετεί ο Kemp Powers- επίσης ο πρώτος μαύρος άνδρας που αναλαμβάνει ταινία του διάσημου στούντιο.

Το κινούμενο σχέδιο στην Αμερική έχει μακρά και προβληματική ιστορία όσον αφορά στην εκπροσώπηση της μαύρης κοινότητας, τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης.

Αστέρες όπως ο Σάμιουελ Τζάκσον, ο Κρις Ροκ και Η Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ συμμετείχαν μέχρι σήμερα σε διάφορα animation κρατώντας όμως αποκλειστικά δεύτερους ρόλους.

Το «Soul» δεν είναι μονάχα η πρώτη ταινία της Pixar με μαύρο πρωταγωνιστή αλλά και η τέταρτη μόλις ταινία κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της Αμερικής που επιχειρεί κάτι τέτοιο (είχαν προηγηθεί τα: “Bebe’s Kids” το 1992 , “The Princess and the Frog” το 2009 και το “Spider-Man: Into the Spider-Verse” το 2018).

Η Disney, στην οποία ανήκει πλέον η Pixar, και ολόκληρη η ιστορία των κινουμένων σχεδίων που έχουν βγει απ’ το Χόλιγουντ είναι δυστυχώς γεμάτη ρατσιστικά στερεότυπα: από καταπιεσμένους Βρετανούς και σνομπ Γάλλους μέχρι κακούς Μεξικάνους και μοχθηρούς Άραβες. Γι΄ αυτό και οι δημιουργοί του «Soul» είχαν ένα λόγο παραπάνω να προσέξουν τις επιλογές τους.

Ο Τζέιμι Φοξ που ανέλαβε να δώσει φωνή στον πρωταγωνιστή του «Soul» αναφέρει: «Για μενα ο Τζο εκπροσωπεί πολλούς ανθρώπους που δεν είναι “ορατοί” αυτή τη στιγμή. Ανεξαρτήτως χρώματος, υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορούν να νιώσουν αυτή τη σύνδεση μαζί του. Το γεγονός πως δίνω την φωνή μου στον πρώτο μαύρο πρωταγωνιστή της Pixar είναι ευλογία, ειδικά αυτή την εποχή που έχουμε πολλή ανάγκη από αγάπη και φως».

Ο Pete Docter, ο σκηνοθέτης της ταινίας που έχει βραβευτεί με Όσκαρ για το Up και το Inside Out, και η παραγωγός Dana Murray (που είναι και οι δυο τους λευκοί) δεν ήθελαν να επαναλάβουν στο «Soul» τα στερεότυπα και τα λάθη του παρελθόντος.

Δουλεύοντας την ιστορία του Τζο Γκάρντνερ, ενός μαύρου, μεσήλικα μουσικού από το Κουίνς που εργάζεται ως δάσκαλος μουσικής σε σχολείο, πήραν την απόφαση να συνεργαστούν με τον Kemp Powers και ο τελευταίος ανέλαβε από κοινού με τον Docter την σκηνοθεσία της ταινίας.

«Υπάρχει μια μακριά και επώδυνη ιστορία στην απεικόνιση των μαύρων χαρακτήρων στα κινούμενα σχέδια ως προσβλητικές καρικατούρες» ανέφερε ο Docter ενώ ο Powers συμπλήρωσε πως: «Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο πάρεις κάποια χαρακτηριστικά της μαύρης κοινότητας και να τα τιμήσεις μέσα στην ιστορία αντί να προσπαθήσεις να τα γελοιοποιήσεις».