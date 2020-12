Δυνατός σεισμός σημειώθηκε, το πρωί της Κυριακής, ανοιχτά της Ρόδου, λίγη ώρα μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου στα ανατολικά της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 09:13 ανοιχτά της Ρόδου.

Η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 53 χιλιόμετρα ανατολικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 8,4 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται πως νωρίτερα σημειώθηκε ισχυρός σεισμός στην Τουρκία μεγέθους 5,3 Ρίχτερ. Ο σεισμός είχε επίκεντρο την ανατολική Τουρκία, κοντά στο Ελαζίγ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 2 χιλιόμετρα.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες σχετικά με θύματα ή υλικές ζημιές από την ισχυρή δόνηση.

Όπως φαίνεται και από τον χάρτη που δημοσιεύει το Ευρωμεσογειακό, έγινε ιδιαίτερη αισθητός σε αρκετές περιοχές της γείτονος.

M5.4 #earthquake (#deprem) strikes 109 km NW of #Diyarbakır (#Turkey) 15 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/fcG0AmMINQ

— EMSC (@LastQuake) December 27, 2020