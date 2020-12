Τα εμβόλια φέρνει ως ύψιστο δώρο, φέτος, ο Άι- Βασίλης. Το ταξίδι τους προς τις χώρες της ΕΕ, έχει ήδη ξεκινήσει, κάτω από άκρα μυστικότητα και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, και σύντομα θα είναι στους προορισμούς τους για να χρησιμοποιηθούν από τις 27 Δεκεμβρίου.

Στην Ελλάδα, μπαίνει σε εφαρμογή το σχέδιο Ελευθερία, ενώ στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες, ενόψει της άφιξης των εμβολίων καθώς αυτά θα πρέπει να μεταφερθούν με ασφάλεια και σε συνθήκες βαθιάς ψύξης στα 1.018 κέντρα εμβολιασμού και στις 65 κινητές μονάδες.

Οι ασκήσεις προσομοίωσης, περιλαμβάνουν κάθε κρίκο της πολυδαίδαλης αλυσίδας. Η ταχύτητα και η ασφάλεια τίθενται ως κυρίαρχοι στόχοι, προκειμένου να επιτευχθεί ο εμβολιασμός του 50% του πληθυσμού σε 6 μήνες.

Τα εμβόλια μόλις φτάσουν θα φορτωθούν σε φορτηγά όπου θα διατηρηθούν με ασφάλεια, μέχρι να μπουν στα ψυγεία υπερκατάψυξης.

65 κινητές ομάδες θα τα διανείμουν στη συνέχεια στα 1.018 ειδικά κέντρα εμβολιασμού, όπου θα μπορούν να διατηρηθούν για 5 ημέρες.

Αναλυτικές πληροφορίες αλλά και καθοδήγηση για την διαδικασία του εμβολιασμού για τον κοροναϊό δίνει η πλατφόρμα emvolio.gov.gr που είναι πλέον διαθέσιμη στους πολίτες.

«Η Εθνική Εκστρατεία Εμβολιασμού για την covid-19 ξεκίνησε. Το εμβόλιο είναι στα χέρια μας. Εγκεκριμένο για την ασφάλεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του από τους αρμόδιους διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον EMA (European Medicines Agency) και τον FDA (US Food and Drug Administration)», αναφέρεται στην πλατφόρμα.

«Ο εμβολιασμός, δωρεάν για όλους, ξεκινά για τους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή της υγείας, τις ευπαθείς ομάδες, για όσους βρίσκονται σε κλειστές δομές / δομές φροντίδας και όσους υπηρετούν σε σημαντικές υπηρεσίες του κράτους.

Στόχος, να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού άνω των 18 ετών. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μπορεί να αλλάξει την προτεραιότητα ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα είναι διαθέσιμες. Δε χρειάζεται να καλέσετε για να εμβολιαστείτε, καθώς όλοι θα ενημερωθούν για το ραντεβού τους την κατάλληλη στιγμή. Το εμβόλιο είναι προαιρετικό, αλλά απαραίτητο για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας. Και δεν ξεχνάμε. Συνεχίζουμε να φοράμε μάσκα και να κρατάμε αποστάσεις για όσο χρειαστεί».

Το πιο σημαντικό στάδιο είναι ο καθορισμός της μέρας και της ώρας εμβολιασμού, αλλά και κι αν πολίτης πληρεί τα κριτήρια εμβολιασμού. Έτσι σε πρώτη φάση θα γίνεται ο έλεγχος των κριτηρίων μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr εισάγοντας τον ΑΜΚΑ είτε με μήνυμα στο 13034, το νέο αριθμό που θα μπει στη ζωή μας.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ο προγραμματισμός του ραντεβού με τους κωδικούς του TAXIS στην ίδια πλατφόρμα αλλά και στο 13034, ενώ ραντεβού θα μπορούν να κλείνουν οι πολίτες σε ΚΕΠ και φαρμακεία.

Αν οι πολίτες έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση θα λάβουν αυτόματα μήνυμα με το ραντεβού τους.

Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη άσκηση, τεχνικά πολύ δύσκολη διαδικασία, θα υπάρχουν προκλήσεις και ο στόχος είναι να αντιμετωπίζονται άμεσα και να εξαλείφονται στην πορεία τα όποια προβλήματα» είπε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης(ΑΝΤ1).

Σε ότι αφορά την προτεραιοποίηση για την διενέργεια των εμβολιασμών, ο Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης ανέφερε ότι το σχέδιο ξεκινά με τους υγειονομικούς υπαλλήλους και όσους φιλοξενούνται σε γηροκομεία και ανάλογες δομές. Επεσήμανε δε την ιδιαιτερότητα της διαδικασίας, καθώς τα εμβόλια διατηρούνται σε ξηρό πάγο και εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία και τεράστια ακρίβεια λόγω της συντήρησης του.

Σημείωσε ότι η προτεραιότητα για τον εμβολιασμό θα προκύπτει με βάση την ηλικία που εμφανίζεται στον ΑΜΚΑ κάθε πολίτη και άλλες πληροφορίες που τυχόν υπάρχουν, όπως η διεύθυνση που έχει δηλωθεί για την άυλη συνταγογράφηση. Συμπλήρωσε ότι θα ορίζονται τα ραντεβού, τα οποία ο πολίτης θα πρέπει να επιβεβαιώνει ως προς τον τόπο και τον χρόνο ή να αλλάξει τις παραμέτρους.

Τόνισε ακόμη ότι τα ραντεβού θα κλείνονται ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας emvolio.gov.gr, ενώ επεσήμανε ότι σε κάθε περίπτωση πολίτες που δεν έχουν δεξιότητα χειρισμού των ψηφιακών μέσων, μπορούν να πηγαίνουν στα ΚΕΠ ή στο φαρμακείο της γειτονιάς του και με τον ΑΜΚΑ και την ταυτότητα τους, θα μπορούν να κλείνουν το ραντεβού τους.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, υπάρχουν επαρκή στοιχεία σε ότι αφορά τον ΑΜΚΑ, όμως υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στον εντοπισμό των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες λόγω χρόνιων νοσημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως ανέφερε, θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα από την άυλη συνταγογράφηση, καθώς κάθε φάρμακο συνοδεύεται από έναν κωδικό που αφορά την πάθηση για την οποία χορηγείται.

Σε ότι αφορά άτομα τα οποία είναι κλινήρη στα σπίτια τους και δη σε απομονωμένες περιοχές της επικράτειας, ανέφερε ότι «ακόμη σχεδιάζεται η μέθοδος και το σχέδιο για την εμβολιαστική κάλυψη τους, λόγω και της ιδιαιτερότητας του μοναδικού, έως τώρα, εγκεκριμένου εμβολίου για την Ελλάδα και της συντήρησης του σε βαθιά κατάψυξη».

«Όλα τα ψηφιακά συστήματα για το Σχέδιο «Ελευθερία» και τον εμβολιασμό του πληθυσμού έναντι του κοροναϊού θα είναι έτοιμα έως το τέλος του έτους», δεσμεύθηκε ο κ. Πιερακκάκης, λέγοντας ότι απαιτείται μια σειρά εφαρμογών και για την εφοδιαστική αλυσίδα, την αποθήκευση και διακίνηση των εμβολίων κτλ, υπογραμμίζοντας ότι σε πρώτη φάση το σχέδιο προβλέπει να γίνονται 12.000 εμβολιασμοί την ημέρα.

Σύμφωνα με το σχέδιο Ελευθερία, ο πολίτης θα μπορεί να ελέγξει αν ανήκει σε κάποιες από τις ομάδες προτεραιότητας με τους εξής τρόπους:

• Εισάγοντας τον ΑΜΚΑ και το Ονοματεπώνυμό του στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr και τη web/mobile εφαρμογή.

• Αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).

Από τον Ιανουάριο 2021, ο πολίτης μπορεί να προγραμματίσει το ραντεβού του για εμβολιασμό, με τους παρακάτω τρόπους:

• Κατόπιν σύνδεσης με στοιχεία TAXIS στην ιστοσελίδα http://emvolio.gov.gr.

• Επιβεβαιώνοντας το προτεινόμενο ραντεβού μέσω γραπτού μηνύματος (SMS) στον 5-ψήφιο κωδικό αποκλειστικής χρήσης (13034).

• Για τους Πολίτες, που δεν είναι εξοικειωμένοι με τα τεχνολογικά μέσα, με επίσκεψη στα ΚΕΠ ή φαρμακεία.

Ο Πολίτης θα λαμβάνει τον μοναδικό κωδικό-αριθμό ραντεβού, καθώς και το QR Code, ανάλογα με τον τρόπο που προγραμμάτισε το ραντεβού. Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής των ραντεβού προγραμματίζεται ταυτόχρονα και ο επαναληπτικός εμβολιασμός.

Τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία του ραντεβού, ο Πολίτης θα λαμβάνει email και SMS υπενθύμισης για την ημέρα και ώρα ραντεβού μαζί με link για το website που έχει κατάλληλες γενικές οδηγίες προετοιμασίας (π.χ. να μην έχει πυρετό, να έχει μαζί του τον κωδικό κλπ.), αλλά και ειδικές οδηγίες ανάλογα με το εμβόλιο που θα χρησιμοποιηθεί.

Η υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού, απασχόλησε κυβερνητική σύσκεψη, το πρωί της Πέμπτης, υπό τον πρωθυπουργό.

Εξετάστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ταχεία υλοποίηση της πρώτης φάσης του Εθνικού Σχεδίου Εμβολιασμού με την άφιξη των πρώτων εμβολίων στην Ελλάδα, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι όλα βαίνουν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Επισημάνθηκαν, τα μεγάλα ποσοστά θετικής απόκρισης των υγειονομικών στη διαδικασία του εμβολιασμού, γεγονός που στέλνει, με το θετικό τους παράδειγμα, ένα μήνυμα για την πορεία της όλης προσπάθειας σε εθνικό επίπεδο.

Παράλληλα, τονίστηκε η σημασία της ενημέρωσης των πολιτών μέσω της Εθνικής Εκστρατείας Εμβολιασμού για τη σημασία του εμβολιασμού και για το πως φτάσαμε, μέσα από μια παγκόσμια αλυσίδα συνεργασίας ειδικών και επιστημόνων, στο δρόμο για την δημιουργία ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου ώστε να χτίσουμε σταδιακά τείχος ανοσίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο στην πρώτη φάση θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί και το προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, οι διαμένοντες και το προσωπικό οίκων ευγηρίας, οι διαμένοντες, ασθενείς και το προσωπικό δομών φροντίδας χρόνιων πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης και το προσωπικό προτεραιότητας για κρίσιμες λειτουργίες της κυβέρνησης. Στην δεύτερη φάση θα εμβολιαστούν τα άτομα 70 ετών και άνω (ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων).

Οι παραδόσεις των εμβολίων θα γίνονται σταδιακά, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η προτεραιοποίηση των εμβολιασμών σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

Σύμφωνα με το σχέδιο ο εμβολιασμός του πληθυσμού θα γίνει σε τρεις φάσεις και συγκεκριμένα:

Η Ελλάδα θα προμηθευτεί εμβόλια σταδιακά από έξι τουλάχιστον παραγωγούς, ξεκινώντας με την πρώτη παραλαβή το Δεκέμβριο 2020 από την Pfizer/ BioNTech.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο έχει προβλέψει τη διασφάλιση της προστασίας των εμβολίων κατά τη μεταφορά τους εντός της χώρας από τους διανομείς των Παραγωγών Εταιρειών με την υποστήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα Κέντρα Αποθήκευσης θα λαμβάνουν γνώση για τις επικείμενες παραλαβές από τις Παραγωγούς Εταιρείες από το Κέντρο Συντονισμού του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων. Η ενημέρωση αυτή θα παρέχεται μέσω κεντρικής εφαρμογής, που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ειδικά για τους σκοπούς της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας του εμβολίου κατά του COVID-19.

Ο εφοδιασμός των κρατών-μελών της ΕΕ θα γίνει αναλογικά με τον πληθυσμό τους, με βάση τις συμφωνίες προαγοράς που έχει συνάψει κεντρικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις εταιρείες-παραγωγούς των εμβολίων.

Η επιχείρηση μεταφοράς των εμβολίων των Pfizer-BioNTech από την βελγική μονάδα παραγωγής στο Πουρς προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής, διεξάγεται υπό υψηλή αστυνομική επιτήρηση.

Την έναρξη της αποστολής των πρώτων δόσεων στις χώρες της ΕΕ, γνωστοποίησε η Κομισιόν.

