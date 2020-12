Ο Ολυμπιακός, όπως και όλες οι ομάδες, ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά, το 2021, που θα μπει σε μερικές ημέρες.

Οι Ερυθρόλευκοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τη χρονιά που έρχεται και έδωσαν την υπόσχεση πως θα συνεχίσουν δυνατά και το νέο έτος.

Αυτό θα ξεκινήσει για τον πρωταθλητή Ελλάδας με την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 στις 19:30.

«Αυτή η ΟΜΑΔΑ, αυτή η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Θα συνεχίσουμε δυνατά και τη νέα χρονιά!» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Αυτή η ΟΜΑΔΑ, αυτή η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ! Θα συνεχίσουμε δυνατά και τη νέα χρονιά! / This TEAM, this FAMILY! We will continue strong in the new year! 🦁🔴⚪️

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) December 22, 2020