Τα βιντεοπαιχνίδια δίνουν εδώ και πολύ καιρό στους gamers την ευκαιρία να ξεφύγουν από την πραγματικότητα.

Ειδικά το 2020 ωστόσο, ανέλαβαν έναν πολύ ακόμα σημαντικό και πολύ μεγαλύτερο ρόλο, λειτουργώντας ως κοινωνικοί χώροι συγκέντρωσης – καλύπτοντας επείγουσες ανάγκες που προέκυψαν μέσα σε μια χρονιά, που η πανδημία του νέου κοροναϊού και τα παρατεταμένα lockdown, άλλαξαν τα πάντα σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ενώ πολλοί είναι εκείνοι που ενώ εν μέσω lockdown έπαιξαν πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη φορά σε κάποια κονσόλα, πιθανώς θα μειώσουν τις ώρες μετά τη λήξη των «λουκέτων», άλλοι θα διατηρήσουν το gaming ως κεντρικό πυλών της κοινωνικής τους ζωής.

Εάν το 2019 ήταν η χρονιά που οι γονείς έθεσαν σοβαρά χρονικά όρια για το gaming, το 2020 ήταν το έτος που αυτά τα όρια πετάχτηκαν από το παράθυρο.

Για πολλούς μαθητές, ειδικά για εφήβους και 20αρηδες, η καραντίνα σήμαινε περισσότερο χρόνο μπροστά από μία οθόνη – συμπεριλαμβανομένης της χρήσης παιχνιδιών όπως το Roblox και το Minecraft ως τρόποι κοινωνικοποίησης ενώ βρίσκονται σε κοινωνική αποστασιοποίηση.

Αυτό εκτόξευσε στα ύψη τόσο τα ποιοτικά όσα και τα ποσοτικά στατιστικά για πολλά video games

Το Minecraft, για παράδειγμα, μετά την έναρξη της πανδημίας σημείωσε αύξηση κατά 90% στις multiplayer συνεδρίες του.

