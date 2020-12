Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον θα προεδρεύσει σήμερα σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για την αντιμετώπιση της κρίσης γύρω από τον εφοδιασμό και τις εξαγωγές της Βρετανίας, μετά την απόφαση πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, να αναστείλουν όλες τις συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιτίας του εντοπισμού καινούργιου στελέχους του νέου κοροναϊού.

«Ο πρωθυπουργός θα προεδρεύσει (…) σε συνεδρίαση COBR (σ.σ. διαχείρισης κρίσης) για να συζητηθεί η κατάσταση σχετικά με τις διεθνείς μετακινήσεις και ιδιαίτερα η σταθερή ροή φορτίων προς και από το ΗΒ», ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ το βράδυ χθες Κυριακή.

Ο εντοπισμός καινούργιου στελέχους του νέου κοροναϊού, «εκτός ελέγχου», στο ΗΒ εξώθησε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ανάμεσά τους αυτές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Ιρλανδίας, να αναστείλουν τις συνδέσεις τους με αυτό.

Η Γαλλία ιδίως ανέστειλε από τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα· 01:00 σήμερα Δευτέρα ώρα Ελλάδας) και για τουλάχιστον 48 ώρες όλες τις μετακινήσεις προσώπων, «συμπεριλαμβανομένων αυτών που συνδέονται με τις μεταφορές εμπορευμάτων», οδικώς, αεροπορικώς, διά θαλάσσης ή σιδηροδρομικώς.

Μόνο «ασυνόδευτα φορτία» θα επιτρέπεται να διέρχονται, διευκρίνισε η γαλλική κυβέρνηση.

Αμέσως μετά, το αγγλικό λιμάνι του Ντόβερ, το οποίο εξυπηρετεί κυρίως τη Γαλλία, ανακοίνωσε πως κλείνει για τις αναχωρήσεις «μέχρι νεοτέρας».

Σύμφωνα με τη βρετανική ένωση οδικών μεταφορών, από το λιμάνι αυτό διέρχονται περίπου 10.000 φορτηγά την ημέρα.

Ο υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας Γκραντ Σαπς προέτρεψε τους συμπολίτες του, ειδικά τους εργαζόμενους στον τομέα της μεταφοράς φορτίων, να μην πάνε στα λιμάνια του Κεντ, στη νότια Αγγλία, προειδοποιώντας μέσω Twitter πως αναμένονται «μεγάλα» προβλήματα στην περιοχή.

Following the French Government’s announcement it will not accept any passengers arriving from the UK for the next 48hrs, we’re asking the public & particularly hauliers not to travel to Kent ports or other routes to France.

We expect significant disruption in the area. 1/2

— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) December 20, 2020