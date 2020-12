Μεγάλη αναστάτωση φαίνεται να δημιουργείται στα σύνορα της Βρετανίας μετά μάλιστα και το «βέτο» άλλων χωρών σε βρετανούς πολίτες.

Όπως αναφέρει το BBC η κυβέρνηση και οι εμπορικοί όμιλοι έχουν προειδοποιήσει για «σοβαρή αναστάτωση» αφού η Γαλλία έκλεισε για 48 ώρες τα σύνορα της για τη μετακίνηση ανθρώπων και οχημάτων, αποκλείοντας την σημαντικότερη εμπορική της αρτηρία με την ηπειρωτική Ευρώπη.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στις μεταφορές στο Κεντ στη νότια Αγγλία.

Φορτηγά βρίσκονται ακινητοποιημένα στον αυτοκινητόδρομο M20, ο οποίος έχει κλείσει στην κανονική κυκλοφορία. Κοντινό αεροδρόμιο θα χρησιμοποιηθεί επίσης για την τοποθέτηση φορτίων.

Vehicles turned away from Port of Dover as France closes its border pic.twitter.com/EhpDh6vSFz — The Sun (@TheSun) December 21, 2020

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού μέσου, περίπου 10.000 φορτηγά ημερησίως ταξιδεύουν μεταξύ Ντόβερ και Καλαί κατά τις περιόδους αιχμής όπως τα Χριστούγεννα.

Επομένως το ξαφνικό κλείσιμο των συνόρων έχει επιφέρει τεράστιες ουρές αλλά και ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Οι υπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου θα προσπαθήσουν σήμερα να βρουν λύση στην επιτροπή έκτακτης ανάγκης της Κόμπρα.

Την Κυριακή, ο Γραμματέας Μεταφορών Γκραντ Σάπς προέτρεψε τους πολίτες να μην ταξιδέψουν σε λιμάνια του Κεντ, λέγοντας ότι πιθανότατα θα προκληθεί «σημαντική αναστάτωση».

Some still turning up at the Port of Dover hoping to travel. pic.twitter.com/itia4lIvQu — Simon Jones (@SimonJonesNews) December 21, 2020

Η αστυνομία του Κεντ έχει βάλει σε εφαρμογή το Operation Stack – ένα σύστημα στάθμευσης φορτηγών στον αυτοκινητόδρομο M20 στο Κεντ για όσο παραμείνουν κλειστά τα σύνορα.

Το Υπουργείο Μεταφορών δήλωσε ότι το αεροδρόμιο του Μάνστον στο Κεντ προετοιμάζεται για να «υποδεχτεί» έως και 4.000 φορτηγά ώστε να αποσυμφορηθεί κάπως ο αυτοκινητόδρομος.

Πρόκληση η μεταφορά φρέσκων τροφίμων

Ο Ρίτσαρντ Μπέρνετ, επικεφαλής της Οδικής Μεταφοράς Οχημάτων, δήλωσε στο πρόγραμμα BBC Today ότι η απαγόρευση θα μπορούσε να αποτρέψει τους μεταφορείς της ΕΕ να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο φοβούμενοι μήπως δεν καταφέρουν να φύγουν γρήγορα από τη χώρα.

As countries across Europe and the world stop UK arrivals, long queues of Lorries form near Dover. pic.twitter.com/IQ89nrwuh1 — Tarun Mangla (@tarunmangla0031) December 21, 2020



«Οι έμποροι λιανικής πώλησης έχουν κάνει καλή δουλειά για την αποθήκευση προϊόντων για τα Χριστούγεννα, επομένως θα υπάρχει άφθονο απόθεμα», ανέφερε καθησυχάζοντας τους πολίτες, ενώ πρόσθεσε πως μεγάλη πρόκληση αποτελούν τα φρέσκα τρόφιμα.

Χάος και στο Χίθροου: Απίστευτες εικόνες μετά το «μπλόκο» στις πτήσεις

Την ίδια ώρα εικόνες χάους καταγράφηκαν έως αργά το βράδυ της Κυριακής στο Χίθροου του Λονδίνου οι οποίες έκαναν τον γύρο του κόσμου την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε «συναγερμό» για την μετάλλαξη του κοοναϊού.

Λόγω των τελευταίων εξελίξεων που οδήγησαν και την κυβέρνηση σε λήψη αυστηρότατων μέτρων προκειμένου να ανακοπεί η περαιτέρω διάδοση του ιού, πολλές είναι οι χώρες που απαγόρευσαν τις πτήσεις από τη Βρετανία, εγκλωβίζοντας έτσι εκατοντάδες ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο.

Nach der Reisebeschränkung kommen Tausende von Passagieren am Londoner Flughafen #Heathrow nicht weiter. Sie warten auf Anweisung der British Airways. #Mutation pic.twitter.com/Jl0VQYuKiw — EHA News – Deutsch (@eha_deutsch) December 20, 2020

Επιβάτες παρέμεναν καθηλωμένοι στο αεροδρόμιο αναμένοντας οδηγίες από τις αεροπορικές εταιρίες για το εάν θα καταφέρουν να πετάξουν προς τους προορισμούς τους.