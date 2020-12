Ο Eminem με ένα καινούργιο τραγούδι ζήτησε συγνώμη απ’ τη Ριάνα επειδή υποστήριξε τον πρώην σύντροφό της, Κρις Μπραουν που της είχε επιτεθεί το 2009.

Πέρυσι, όταν λίγα δευτερόλεπτα από το κομμάτι «Things Get Worse» του Eminem διέρρευσαν μέσω του Reddit, ο ράπερ έγινε αντικείμενο αρνητικών σχολίων.

Στο επίμαχο απόσπασμα, που όπως έγινε αργότερα γνωστό προερχόταν από ένα παλιό, ακυκλοφόρητο κομμάτι του άλμπουμ «Relapse», ο ράπερ ακουγόταν να υποστηρίζει τον Κρις Μπράουν λέγοντας: «Of course I side with Chris Brown, I’d beat a bitch down too», αναφερόμενος προφανώς στην επίθεση του 2009.

Τώρα με το νέο του κομμάτι «Zeus» ο Eminem απολογήθηκε για τους απαράδεκτους στίχους του λέγοντας: «Αλλά, εγώ, υπόσχομαι να είμαι ειλικρινής/ Και ολόψυχα, συγνώμη, Ριάνα/ Για αυτό το τραγούδι που διέρρευσε, λυπάμαι, Ρι/ Δεν είχε σκοπό να σoυ προκαλέσει θλίψη/ Όπως και να χει ήταν λάθος μου».

Η Ριάνα δεν έχει σχολιάσει κανένα από τα δύο κομμάτια. Eminem και Ριάνα έχουν συνεργαστεί αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένου του νούμερο ένα αμερικανικό single Love the Way You Lie του 2010, καθώς και του Numb στο άλμπουμ της Unapologetic το 2012 και The Monster από το The Marshall Mathers LP 2 το 2013.