Μαζική φυγή πολιτών που θέλησαν να προλάβουν το νέο αυστηρό lockdown στο Λονδίνο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται ξανά σε κατάσταση lockdown επιπέδου 4 μετά τον εντοπισμό της νέας μετάλλαξης του κοροναϊού που προβληματίζει τους επιστήμονες και την κυβέρνηση Τζόνσον όσον αφορά τη μεταδοτικότητά της.

Οι Λονδρέζοι κατέκλυσαν αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς ή πήραν τα αυτοκίνητά τους και όπου φύγει φύγει ενόψει του αυστηρού lockdown επιπέδου 4. O Έντμουντ Κινγκ, πρόεδρος της Ένωσης Αυτοκινήτων, δήλωσε πως μέσα σε 90 λεπτά από την ανακοίνωση του Μπόρις Τζόνσον, υπήρξαν αναφορές πως οι άνθρωποι πήραν όποιο μεταφορικό μέσο είχαν για να αποδράσουν από το Λονδίνο, προτού επιβληθούν τα δρακόντεια μέτρα κατά του κοροναού, των οποίων η ισχύ ξεκίνησε από τα μεσάνυχτα.

«Άκουσα για ανθρώπους που νοίκιασαν ακόμη και αυτοκίνητα για να φύγουν από το Λονδίνο και να πάνε στο Λίβερπουλ καθώς δεν υπήρχε διαθεσιμότητα σε τρένα. Ακούσαμε ακόμη και για οδηγούς ταξί που μετέφεραν ανθρώπους σε πολύ πιο μακρινές αποστάσεις. Πολίτες κάλεσαν οδηγούς ταξί κα ιτους είπαν ότι θέλουν για παράδειγμα να πάνε στο Νότινγκχαμ. Είναι σαν να πέφτει τείχος γύρω από το Λονίνο και τη Νοτιοανατολική Αγγλία και κάποιοι άνθρωποι παλεύουν να φύγουν να σώσουν τα Χριστούγεννά τους πριν από τα μεσάνυχτα» δήλωσε ο ίδιος στην Daily Mail.

Οι εικόνες στους σταθμούς των τρένων ήταν χαρακτηριστικές και προκάλεσαν την οργή του Βρετανού υπουργού Υγείας, Ματ Χάνκοκ, που αποκάλεσε τους ταξιδιώτες ανεύθυνους.

People tried to leave London hours before the capital came under stricter #coronavirus rules.

Get more on this story: https://t.co/1krIKElZph pic.twitter.com/0lSWOqRt45

— Sky News (@SkyNews) December 20, 2020