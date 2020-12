Τα συλλυπητήριά του για την απώλεια του Πολ Σαρμπάνης εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο γερουσιαστής Πολ Σαρμπάνης υπήρξε κορυφαία φυσιογνωμία στην αμερικανική πολιτική και ισχυρός υποστηρικτής των ελληνικών θεμάτων, κάτι για το οποίο η Ελλάδα θα είναι πάντα ευγνώμων, αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

«Θα μας λείψει πολύ», προσθέτει ο πρωθυπουργός και εκφράζει «τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Senator Paul Sarbanes was a towering figure in US politics and a strong advocate of Greek issues, for which Greece will always be grateful. He will be greatly missed. My sincere condolences to @RepSarbanes and his family.

