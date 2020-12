Μια νέα ευρωπαϊκή διοργάνωση θα μπει στη ζωή μας από την επόμενη σεζόν (2021/2022), με την UEFA το απόγευμα της Πέμπτης να γνωστοποιεί όλες τις λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής του Europa Conference League. Θα είναι η τρίτη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωσης και οι αγώνες θα πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη με ώρες έναρξης τις 19:45 και 22:00.

Στη φάση των ομίλων θα βρεθούν 32 ομάδες, οι οποίες θα χωριστούν σε 8 ομίλους των τεσσάρων. Ολες οι θέσεις θα καλυφθούν μέσω προκριματικών, τα οποία θα πραγματοποιηθούν το επόμενο καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, οι 17 από 32 ομάδες θα προέρχονται από το κεντρικό μονοπάτι, οι 5 θα προκριθούν από το μονοπάτι των πρωταθλητών, ενώ οι υπόλοιπες 10 θα είναι όσες αποκλειστούν από τα playoffs του Europa League.

Από κάθε όμιλο θα προκριθούν οι δύο πρώτοι, με την ομάδα που θα τερματίσει στην πρώτη θέση να περνάει απευθείας στους «16» και τη 2η να αντιμετωπίζει μία εκ των τρίτων των ομίλων του Europa League.

UEFA μάλιστα ανακοίνωσε τον τόπο διεξαγωγής του πρώτου τελικού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στη National Arena των Τιράνων στις 25 Μαΐου του 2022.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα του θεσμού:

1ος προκριματικός: 8 και 15 Ιουλίου

2ος προκριματικός: 22 και 29 Ιουλίου

3ος προκριματικός: 5 και 12 Αυγούστου

Playoffs: 19 και 26 Αυγούστου

Φάση ομίλων: 16 και 30 Σεπτεμβρίου, 21 Οκτωβρίου, 4 και 25 Νοεμβρίου και 9 Δεκεμβρίου

Πρώτος γύρος των νοκ άουτ: 17 και 24 Φεβρουαρίου

Φάση των «16»: 10 και 17 Μαρτίου

Προημιτελικά: 7 και 14 Απριλίου

Ημιτελικά: 28 Απριλίου και 5 Μαΐου

Τελικός: 25 Μαΐου

🏆 The Europa Conference League will launch next season.

🇦🇱 🏟 The #UEFAExCo has announced the competition’s first final will be at Albania’s new National Arena in Tirana in 2022!

— UEFA (@UEFA) December 3, 2020