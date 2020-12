Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να παλεύει να αποκτήσει τον Λιονέλ Μέσι και να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του 21ου αιώνα, ωστόσο δεν ξεχνάει, ότι πρέπει να βάλει τις βάσεις για το μέλλον. Πίσω από το «αύριο» του αγγλικού συλλόγου, κρύβεται το ταλέντο της Εστουντιάντες.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ντάριο Αριέλ Σαρμιέντο είναι ο εκλεκτός στα μάτια των ανθρώπων της Μάντσεστερ Σίτι και ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του. Ο μόλις 17 ετών, εξτρέμ μαγεύει με το ταλέντο και την ποιότητα του, τα γήπεδα της Αργεντινής και άπαντες κάνουν λόγο για έναν από τους ποδοσφαιριστές που θα κάνουν την διαφορά στο μέλλον.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία μόλις 16 ετών και με την εθνική Αργεντινής Κ16 μετράει ήδη τέσσερα γκολ σε έξι αναμετρήσεις. Με την πρώτη ομάδα της Εστουντιάντες έχει 12 παρουσίες με απολογισμό μία ασίστ αλλά εξαιρετικές εμφανίσεις σε κάθε συμμετοχή του.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, το κόστος αναμένεται να φτάσει ακόμα και τα 17 εκατ. ευρώ (!) ενώ το συμβόλαιο του θα ισχύσει από το καλοκαίρι του 2021. Ακόμα, δεν είναι ακόμα σίγουρα αν θα αγωνιστεί κατευθείαν με τους «πολίτες» ή ενσωματωθεί σε κάποια από τις ομάδες του «City group» με στόχο να πάρει παιχνίδια.

Manchester City are in advanced negotiations to sign Darío Ariel Sarmiento, 17 years old from Estudiantes.

The opening bid is around €19m [add ons included!]. If the agreement will be reached, he’d arrive on June 2021 to plan about his future with ‘City group’ 🇦🇷 #mcfc @CLMerlo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2020