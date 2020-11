Το ΝΒΑ ετοιμάζεται να επιστρέψει και πάλι σε αγωνιστική δράση, με την αμερικανική λίγκα μάλιστα να δίνει σήμερα στις 30 ομάδες έναν οδηγό υγείας και ασφάλειας 134 σελίδων με στόχο την ομαλή διεξαγωγή της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, όλα τα μέλη των ομάδων θα πρέπει να φορούν μάσκες σε όλη τη μέρα, εκτός από τις στιγμές που γυμνάζονται ή αγωνίζονται, ενώ τονίζεται ότι θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας στα γήπεδα και στους χώρους προπόνησης.

Σχετικά με το αν υπάρξει θετικό κρούσμα κορωνοϊού, οι ομάδες θα έχουν δύο επιλογές: είτε το μέλος που βρέθηκε θετικό να τεθεί σε καραντίνα για δέκα μέρες είτε να απομονωθεί μέχρι εκείνο να έχει δύο αρνητικά τεστ σε απόσταση τουλάχιστον 24 ωρών το ένα από το άλλο.

Under «Circumstances for Cancellation of 2020-2021 season,» NBA says: Occurrence of independent cases (i.e, cases not spread among players or team staff) or a small or otherwise expected number of COVID-19 cases will not require a decision to suspend or cancel the 2020-21 season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 28, 2020

One of the key facts of protocol guide: https://t.co/OzIeKmTQpn — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 28, 2020