Πάνω από 20.000 είδη μελισσών υπάρχουν σε όλο τον κόσμο – και πεθαίνουν, χάρη στην αλλαγή του κλίματος, τη δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα και την απώλεια φυτών.

Οι ερευνητές έχουν κάνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς τη διατήρηση της μέλισσας δημιουργώντας τον πρώτο σύγχρονο χάρτη ειδών μελισσών που εκπροσωπούνται παγκοσμίως, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη στο περιοδικό Current Biology.

Μέχρι τώρα, οι ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ειδών και των προτύπων μελισσών σε ολόκληρο τον κόσμο ήταν περιορισμένες, ειδικά σε αναπτυσσόμενες χώρες όπου τα δημόσια προσβάσιμα αρχεία είναι ισχνά, ανέφερε η μελέτη.

