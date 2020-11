Ήταν, είναι και θα είναι ο «Θεός» του ποδοσφαίρου… Ή αλλιώς, το ίδιο το ποδόσφαιρο. Ο Ντιέγκο Μαραντόνα νικήθηκε από την καρδιά του, ωστόσο θα είναι για πάντα εδώ να καμαρώνει την στρογγυλή θεά την οποία αυτός ομόρφυνε όσο κανένας άλλος.

Όλος ο ποδοσφαιρικός «πλανήτης» και όχι μόνο πενθούν την απώλεια του «θρύλου» Ντιέγκο. Παίκτες, προπονητές, ομάδες και παράγοντες τιμούν τον Μαραντόνα, με διάφορες αναρτήσεις, όπως ακριβώς του αρμόζει.

Μια ανάρτηση όμως ξεχώρισε περισσότερο από τις υπόλοιπες. Η ποδοσφαιρική ιστοσελίδα 433 έφτιαξε μια ανατριχιαστική φωτογραφία, στην οποία απεικονίζοντα «θρύλοι» του αθλήματος, όπως ο Πελέ, ο Κρόιφ, ο Ζιντάν, ο Ρονάλντο, ο Μέσι και ο Κριστιάνο, οι οποίοι υποκλίνονται στο μεγαλείο του Ντιέγκο. Στον άνθρωπο που αντιπροσωπεύει το ίδιο το ποδόσφαιρο.

The world of ⚽️ salutes an eternal legend. ♥️ pic.twitter.com/Gd4LzWrCey

