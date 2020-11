Στον επίσημο λογαριασμό Twitter του πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα απενεργοποιήθηκαν τα σχόλια σε μια ανάρτηση σχετικά με μια φιλανθρωπική εκδήλωση, αφού πλημμύρισε από αρνητικούς σχολιασμούς.

Το βασιλικό ζεύγος δημοσιεύει στον λογαριασμό του στο Twitter ενημερώσεις και φωτογραφίες σχετικά με τη δράση του πρίγκιπα της Ουαλίας και της δούκισσας της Κορνουάλης. Σε μία ανάρτηση με φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται η Καμίλα να μιλάει με το προσωπικό μιας φιλανθρωπικής οργάνωσης απενεργοποιήθηκαν τα σχόλια, καθώς οι λογαριασμοί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του ζευγαριού πλημμύρισαν από αρνητικά σχόλια, ύστερα από την προβολή της 4ης σεζόν της τηλεοπτικής σειράς «The Crown».

As Patron of domestic abuse charity @safelives_, The Duchess of Cornwall has today released a video message to mark the International Day for the Elimination of Violence Against Women. pic.twitter.com/rNL3frYA2A

— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 25, 2020