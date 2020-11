Για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise του βιντεοπαιχνιδιού, τα άτομα που παίζουμε Call of Duty έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε το φύλο μας μεταξύ ανδρών, γυναικών και δύο νέων επιλογών, classified και nonbinary.

Όπως είχαν ανακοινώσει νωρίτερα, το Call of Duty: Black Ops Cold War θα είχε μία νέα επιλογή για την κατηγορία του φύλου, που θα ονομαζόταν classified, ώστε το άτομο που παίζει το παιχνίδι να μπορεί παίξει ως “μυστηριώδης, σκιώδης χαρακτήρας Black Ops.”

in call of duty you can get shot in the face with a shotgun at point blank range, hide behind a bush and fully recover yet being able to play as non binary is what breaks the realism for ian pic.twitter.com/mHOWwSLaYe

