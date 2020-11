Ο Τζέιμς Χάρντεν βρίσκεται στους Χιούστον Ρόκετς από το 2012 αλλά φαίνεται πως δεν θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του στη νέα σεζόν του NBA.

Όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, ο σούπερ σταρ της ομάδας του Χιούστον ζήτησε να γίνει ανταλλαγή λίγες ώρες πριν από τις ανταλλαγές του πρωταθλήματος ενόψει της σεζόν 2020-21. Μάλιστα φαίνεται να έχει βάλει στην κορυφή της λίστας με τους πιθανούς προορισμούς του τους Μπρούκλιν Νετς προκειμένου να αγωνίζεται μαζί με τον Κέβιν Ντουράντ και τον Κάιρι Ίρβινγκ.

Σημειώνεται βέβαια ότι ο Χάρντεν έχει συμβόλαιο για τρία ακόμη χρόνια με τους Ρόκετς. Επίσης ακόμα κι αν αποφασίσει να φύγει, η τελική απόφαση ανήκει στους ιθύνοντες της ομάδας του Χιούστον οι οποίοι θα επιλέξουν την καλύτερη δυνατή προσφορά.

