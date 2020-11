Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 86 ετών ο Τομ Χάινσον, θρύλος των Μπόστον Σέλτικς με τους οποίους κατέκτησε 8 πρωταθλήματα ως παίκτης και δύο ως προπονητής. Παράλληλα, υπηρέτησε την ομάδα και ως σχολιαστής αγώνων.

We take this time to celebrate Tommy Heinsohn’s life and legacy, and to share in the sorrow of his passing with his family, friends, and fans. As long as there are the Boston Celtics, Tommy’s spirit will remain alive.

