Μπορεί ο Αντουάν Γκριεζμάν να μην ήταν καλός κόντρα στην Μπέτις, ωστόσο ο Γάλλος επιθετικός κατάφερε να σκοράρει μετά από έξοχη ασίστ του Μέσι. Ο 28χρονος ήταν άτυχος σε μεγάλο βαθμό, καθώς έχασε δύο τετ α τετ, ενώ ο Μπράβο δεν τον άφησε να σκοράρει ούτε από τα έντεκα βήματα, αποκρούοντας εύκολα το πέναλτι που κέρδισε ο Φατί.

Ωστόσο ο Γκριεζμάν θα θυμάται για πάντα το χθεσινό παιχνίδι απέναντι στην ομάδα του Πελεγκρίνι, καθώς με το γκολ του κόντρα στην Μπέτις κατάφερε να φτάσει τα 200 γκολ στην καριέρα του.

Από τα 200, τα 133 τα σκόραρε με την Ατλέτικο Μαδρίτης, τα 53 στις ημέρες του με τη Σοσιεδάδ, τα 33 με την Εθνική Γαλλίας και τα υπόλοιπα 17 με τους «μπλαουγκράνα».

