Η αστυνομία έβγαλε περισσότερα από 100 μικροσκοπικά περιτυλίγματα κοκαΐνης και ηρωίνης από τον Τάμεση, αφού ένας έμπορος ναρκωτικών τα έριξε κατά τη διάρκεια ενός κυνηγιού.

Οι φωτογραφίες έχουν κοινοποιηθεί στο Διαδίκτυο από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Σύμφωνα με αναφορές, η ομάδα βρισκόταν σε περιπολία στο New Cross, στο νότιο Λονδίνο, όταν εντόπισε ύποπτους να «σπρώχνουν» ναρκωτικά κατά μήκος του ποταμού.

Συνειδητοποιώντας ότι είχαν εντοπιστεί, ο ύποπτος κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, πέταξε τη σακούλα ναρκωτικών στο ποτάμι.

Κατάφερε να πιάσει την πλαστική σακούλα από το Millwall Reach, απέναντι από το Isle of Dogs. Ο άνδρας τελικά πιάστηκε με 800 £ (1.000 $) σε μετρητά και παραμένει υπό κράτηση, ενώ τα ναρκωτικά έχουν αποσταλεί για έλεγχο.

Ο επιθεωρητής James Hendrick, του VCTF, είπε ότι η αστυνομική μονάδα εργαζόταν ακούραστα για να διώξει τα ναρκωτικά από τους δρόμους.

