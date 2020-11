Τρεις μέρες μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ, τίποτα δεν φαίνεται να έχει τελειώσει στη μεγάλη αυτή εκλογική αναμέτρηση μεταξύ του Τζο Μπάιντεν και του Ντόναλντ Τραμπ. Παρά το ισχνό προβάδισμα του πρώτου, υπάρχουν ακόμα τρόποι ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παραμείνει στη θέση του για άλλη μια τετραετία αν εξασφαλίσει τη νίκη σε μερικές πολιτείες – «κλειδιά».

Λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πέτυχε άλλη μια ανατροπή και μετά τη Τζόρτζια, πήρε το προβάδισμα και στην Πενσυλβάνια με 5.587 ψήφους διαφορά στο 95% της καταμέτρησης.

Biden takes the lead in Pennsylvania – up by 5,587 votes with 95% reporting

Εφόσον κερδίσει στην Πενσυλβάνια, εξασφαλίζει τους 20 εκλέκτορές της και δεν χρειάζεται να νικήσει σε καμία άλλη από τις υπόλοιπες πολιτείες για να γίνει ο νέος ένοικος του Λευκού Οίκου. Εξάλλου, και ο Τραμπ δεν μπορεί να επανεκλεγεί χωρίς την πολιτεία αυτή.

Με το προβάδισμα αυτό στην Πενσυλβάνια, τo παρατηρητήριο Decision Deck HQ, μάλιστα, ανανέωσε την πρόβλεψή του και ανακήρυξε τον Μπάιντεν 46ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Decision Desk HQ projects that @JoeBiden has won Pennsylvania and its 20 electoral college votes for a total of 273.

Joe Biden has been elected the 46th President of the United States of America.

Race called at 11-06 08:50 AM EST

All Results: https://t.co/BgcQsEyt3j

— Decision Desk HQ (@DecisionDeskHQ) November 6, 2020