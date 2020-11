Σε καραντίνα έχει τεθεί ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αφού ήρθε σε επαφή με πρόσωπο που βρέθηκε θετικό στην Covid-19. Ωστόσο, είναι καλά και δεν έχει υποβληθεί σε τεστ γιατί δεν παρουσιάζει συμπτώματα, ανακοίνωσε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους γνωστοποίησε, μέσω του Twitter, ότι μπήκε σε καραντίνα λόγω της επαφής του με το επιβεβαιωμένο κρούσμα.

«Είμαι σε καλή κατάσταση και χωρίς συμπτώματα, όμως θα μείνω σε καραντίνα τις επόμενες ημέρες, τηρώντας τα πρωτόκολλα του ΠΟΥ» ανέφερε στην τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων την οποία, για πρώτη φορά, έκανε από το σπίτι του.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.

