Φαίνεται πως η διάσημη και πολυαγαπημένη τραγουδίστρια, δεν επιλέγει να μην παίρνει θέση ούτε σε θέματα πολιτικής, ούτε σε θέματα που αφορούν την ίδια προσωπικά.

Στο παρακάτω tweet που ανέβασε στις 24 Οκτωβρίου, απαντά σε έναν χρήστη του Twitter που γράφει «Πρέπει πραγματικά να δουλέψεις…. hahahaha Είναι πάντα καλύτερο για τη μουσική και το Hollywood να απέχεις από την πολιτική. Δες τι έπαθαν άλλοι που ανέβηκαν στο βήμα. Δεν αγοράζω ξανά τίποτα από εσένα».

Και φυσικά σε μια τέτοια έμμεσου τύπου απειλή, η Pink πολύ καλά και σωστά έπραξε και ξεμπρόστιασε το συγκεκριμένο tweet και προφίλ «Χρειάζομαι τη ΧΩΡΑ να δουλέψει. Θα δουλέψω για αυτό. Κανένα πρόβλημα. Οι απειλές δεν πιάνουν σε εμένα. Ποτέ δεν έπιαναν».

Στην παρούσα φάση αξίζει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια προεκλογική περίοδο και η πολιτική πόλωση είναι έντονη. Φυσικά η απάντηση της Pink είχε την υποστήριξη εκατοντάδων θαυμαστών και θαυμαστριών της.

I need the COUNTRY to work. I’ll work for that. No probs. Threats don’t work on me. Never have https://t.co/QainIJn5VB

— P!nk (@Pink) October 23, 2020