Ο μουσικός και πρώην μέλος των One Direction, Χάρι Στάιλς, διέψευσε δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι είναι έτοιμος να αναλάβει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ από τον , ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς, «No time to die».

Η φημολογία, σύμφωνα με το ΑΠΕ έχει γίνει έντονη εδώ και αρκετό καιρό για το ποιος θα υποδυθεί τον ρόλο του Μποντ, με άλλα ονόματα που ακούγονται να είναι των Τομ Χάρντι, Τομ Χίντλστον, Ίντρις Έλμπα και Χένρι Κάβιλ – μαζί με κάποιους ψιθύρους ότι ο επόμενος Μποντ θα μπορούσε να είναι γυναίκα.

