Έπειτα από αρκετές περιπέτειες, η ΑΕΚ ολοκλήρωσε και τυπικά τη σπουδαία μεταγραφή που ακούει στο όνομα Σάκχοφ.

Η Ένωση ανακοίνωσε τον Ουκρανό μέσο με σχετικό βίντεο καλωσορίσματος στα Social Media.

Ο 29χρονος μέσος κατέφθασε χθες στη χώρα μας προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κιτρινόμαυρους.

Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής πέρασε με επιτυχία σήμερα (19/9) τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με την ομάδα του Μάσιμο Καρέρα. Το οποίο και θα έχει χρονική διάρκεια δύο ετών, με δικαίωμα ανανέωσης από την ΑΕΚ για έναν ακόμη χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του διεθνούς Ουκρανού μέσου Γεβχέν Σάκχοφ. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας, με δικαίωμα ανανέωσης από την πλευρά της ομάδας μας για έναν ακόμη χρόνο.

Ο Γεβχέν Σάκχοφ γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1990 στο Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες της Vidradnyi Kyiv, ακολούθησε η Zmina-Obolon Kyiv και σε ηλικία 15 ετών εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Ντνίπρο, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο δύο χρόνια αργότερα.

Στην Ντνίπρο αγωνίστηκε από το 2007 έως το 2016, με μια παρένθεση δανεισμού στην Άρσεναλ Κιέβου (17 συμμετοχές, ένα γκολ) και πραγματοποίησε συνολικά 127 εμφανίσεις, σκοράροντας 17 φορές και έχοντας 13 ασίστ.

Το καλοκαίρι του 2016 ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Την επόμενη τριετία είχε με τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης 117 συμμετοχές, 21 γκολ και 7 ασίστ, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα και τρία Κύπελλα Ελλάδας.

Με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του, το καλοκαίρι του 2019 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Λέτσε. Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε σε 24 παιχνίδια, πέτυχε ένα γκολ και είχε 3 ασίστ στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας. Υπήρξε διεθνής με όλες τις «μικρές» Εθνικές Ομάδες της Ουκρανίας και από το 2016 είναι διεθνής με την Εθνική Ανδρών.

Γεβχέν, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την κιτρινόμαυρη φανέλα…».

👉Παίκτης της ΑΕΚ ο Γεβχέν Σάκχοφ!

👉Kαλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

▶️ Yevgen Shakhov, AEK FC new player!

💛 Yevgen, welcome to our club! All the best!

👉 Євген Шахов, новий гравець АЕК FC!#aekfc #summertransfer #aekfcseason2020_21 #aekfamily #Shakhov_28 pic.twitter.com/LCGwr1okoh

— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 19, 2020