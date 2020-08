Μια εξαιρετικά μεγάλη διαδήλωση συγκέντρωσε το Σάββατο δεκάδες χιλιάδες Μαυριτανούς, οι οποίοι κατέβηκαν στους δρόμους του Πορτ Λούις για να απαιτήσουν έρευνα για την πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε ιαπωνικό πλοίο και για τον μυστηριώδη θάνατο τουλάχιστον 40 δελφινιών που βρέθηκαν νεκρά κοντά στην τοποθεσία της διαρροής.

Ένα πλήθος πρωτοφανoύς μεγέθους για το νησί του Μαυρίκιου τα τελευταία σχεδόν 40 χρόνια,– μεταξύ 50.000 και 75.000 πολίτες σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διοργανωτών και του τοπικού Τύπου — εισέβαλαν στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού το μεσημέρι, στην καρδιά της πρωτεύουσας για να καταγγείλουν τη διαχείριση από την κυβέρνηση της πετρελαιοκηλίδας που έπληξε τη νοτιοανατολική ακτή του νησιού τους στις αρχές του μήνα.

In #Mauritius, large crowd gathered now, 29 Aug, in #protest #march, in capital Port-Louis, against current government, slow action to manage #oilspill, inequalities, general feeling of «that’s enough now!» pic.twitter.com/iqDdAp5lHy — zeenat hansrod (@zxnt) August 29, 2020

Στην πορεία οποία συμμετείχαν όλες οι συνιστώσες της κοινωνίας του Μαυρικίου, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και νέοι και οι περισσότεροι φορούσαν μαύρα για να παραπέμψουν στις καταστροφές από τη διαρροή του καυσίμου. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε για να εκφράσουν οι πολίτες τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στις σοβαρές οικολογικές και οικονομικές συνέπειες της διαρροής αυτής.

«Η διαδήλωση αυτή είναι η ευκαιρία για να σταλεί το μήνυμα (στον πρωθυπουργό) Πραβίντ Τζουγκναούθ ότι έκανε λάθος στον τρόπο που διαχειρίστηκε το ναυάγιο του Wakashio», δήλωσε η 35χρονη Ζοσελίν Λενγκ, υπάλληλος γραφείου.

Το ιαπωνικό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου MV Wakashio εξόκειλε σε ύφαλο στις 25 Ιουλίου νοτιοανατολικά του νησιού. Τρεις εβδομάδες αργότερα, το ναυάγιο έσπασε στα δύο, έπειτα από μια μάχη με τον χρόνο που έδωσαν τα συνεργεία για την άντληση του καυσίμου που περιείχε.

Just in from #Mauritius. Massive and peaceful anti-government #protest over their handling of the #Wakashio #OILSpill and resultant death of over 40 #dolphins and numerous marine animals. The people are requesting the incompetent government to step down. pic.twitter.com/4oAaqWVRvN — Shakeel J.Burkan (@shakeel_IE) August 29, 2020

Στο μεταξύ, από το πλοίο διέρρευσαν τουλάχιστον 1.000 τόνοι καυσίμου που ρύπαναν την ακτή — κυρίως προστατευόμενες περιοχές στις οποίες υπάρχουν μαγκρόβια δάση και απειλούμενα είδη — και τα κρυστάλλινα νερά που είναι δημοφιλή στους τουρίστες.

Καμία συγκέντρωση δεν είχε τόσο κόσμο στο νησί έπειτα από τη συγκέντρωση που είχε γίνει μετά τη νίκη της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του 1982. Η εκδήλωση αυτή είχε σηματοδοτήσει το τέλος της εποχής Σιγουσάγκουρ Ραμγκούλαμ, ο οποίος είχε οδηγήσει την πρώην βρετανική αποικία στην ανεξαρτησία το 1968 πριν γίνει ο πρώτος αρχηγός της κυβέρνησής της.

BREAKING NEWS: Mauritians take to the streets to denounce their government’s perceived mishandling of the oil disaster! 🇲🇺 We stand in solidarity with Mauritius! #NotoOil #ProtectTheOceans #JusticeforMauritius #Mauritius #MauritiusOilSpill pic.twitter.com/XS0rCoLLYj — Greenpeace Africa (@Greenpeaceafric) August 29, 2020

«Είναι η πρώτη φορά που μια διαδήλωση πολιτών συγκεντρώνει ένα τόσο μεγάλο πλήθος», δήλωσε ο Ατζέι Γκανίς, ηγετικό στέλεχος του Μαυριτανικού Μαχητικού Κινήματος (MMM), κόμματος της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι το 1982 ήταν μια «πολιτική συγκέντρωση».

Εάν οι δημόσιες συγκεντρώσεις στον Μαυρίκιο είναι γενικά κομματικές, αυτή τη φορά η πορεία προοριζόταν να είναι απολιτική, ακόμη και αν συμμετείχαν σε αυτήν ηγετικά στελέχη της αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ