Κυκλοφοριακό κομφούζιο προκάλεσε τεχνική βλάβη στην πασίγνωστη Γέφυρα του Λονδίνου, που αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας της Βρετανίας.

Η διάσημη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Τάμεση παρουσίασε πρόβλημα μετά το άνοιγμά της για τη διέλευση πλοίου.

Tower Bridge: 'Mechanical fault' causes gridlock in central London https://t.co/S29SCdPEbW

Σύμφωνα με το BBC, το φανάρι στη γέφυρα παρέμενε κόκκινο για τα αυτοκίνητα καθώς οι δύο πλευρές της γέφυρας αδυνατούσαν να συναντηθούν, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ουρών χιλιομέτρων.

Την ίδια ώρα, μηχανικοί προσπαθούσαν να επιδιορθώσουν το τεχνικό πρόβλημα ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και έτσι μία ώρα περίπου αργότερα η γέφυρα άνοιξε και πάλι.

Watch : Tower Bridge in Central #London is stuck open due to a mechanical fault ,Brings traffic to a standstill

Video : @kistographypic.twitter.com/QaAJaKmnvV

— Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 22, 2020