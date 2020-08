Στη δημοσιότητα έδωσε την Τετάρτη η καμπάνια της Καμαλά Χάρις το πρώτο σποτ της υποψήφιας αντιπροέδρου του Τζο Μπάιντεν.

Το βίντεο ξεκινά με έναν διάλογο με τον υποψήφιο των Δημοκρατικών που ρωτάει την Χάρις αν είναι έτοιμη για δουλειά.

Ακολουθούν εικόνες της Καμάλα Χάρις σε νεαρή ηλικία με αναφορές στην μητέρα της και τις προσπάθειές της να αναθρέψει δύο μαύρες κόρες «που θα είχαν διαφορετική αντιμετώπιση λόγω του χρώματος του δέρματός τους».

Ακολουθούν αναφορές στο επαγγελματικό παρελθόν της Χάρις στη δικηγορία, την εισαγγελία και την Γερουσία.

Από το σποτ δεν θα μπορούσε να απουσιάζει ο Τραμπ με την υποψήφια αντιπρόεδρο να ασκεί κριτική για την πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ όσον αφορά την πανδημία του κοροναϊού, την οικονομία αλλά και τις σχέσεις με τους Αφροαμερικανούς.

«Είμαστε σε μάχη για την ψυχή του έθνους και μαζί μπορούμε να την κερδίσουμε» τονίζει η Χάρις.

We are in a battle for the soul of this nation. But together, it's a battle we can win.@JoeBiden—I'm ready to get to work. pic.twitter.com/3PJcUTYBGU

— Kamala Harris (@KamalaHarris) August 12, 2020