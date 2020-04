Η πανδημία του νέου κοροναϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 182.000 ανθρώπους σε όλον τον κόσμο από τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο κοροναϊός SARS-CoV-2 στην Κίνα, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό που βασίζεται σε επίσημες πηγές.

Μέχρι τις 10 το βράδυ της Τετάρτης είχαν καταγραφεί περισσότερα από 2.620.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 193 χώρες και εδάφη, ενώ κάτι παραπάνω από το ένα τέταρτο από αυτούς (714.300) έχουν πλέον αναρρώσει.

Οι χώρες όπου καταγράφηκαν οι περισσότεροι θάνατοι μέσα στο τελευταίο 24ωρο είναι οι ΗΠΑ (1.105), η Βρετανία (759) και η Γαλλία (544). Συνολικά, από χθες μέχρι σήμερα αναφέρθηκαν 5.576 νέοι θάνατοι και 60.299 νέα κρούσματα.

Όπως προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, ο κόσμος είναι ακόμη μακριά από το τέλος του νέου κοροναϊού.

Αν και οι περισσότερες επιδημίες στην Ευρώπη φαίνεται ότι είναι σε σταθερή ή σε πτωτική τροχιά, ο Γκεμπρεγεσούς εξέφρασε για άλλη μια φορά την ανησυχία του για τις ανοδικές τάσεις που παρατηρούνται στην Αφρική, την κεντρική και νότια Αμερική αλλά και την κεντρική Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, κάλεσε τις τεχνολογικές εταιρείες να ενημερώσουν τον κόσμο με μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων, ξεκινώντας από τις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού.

Τους λιγότερους θανάτους από κοροναϊό σε ένα 24ωρο από την 1η Απριλίου κατέγραψε η πολιτεία της Νέας Υόρκης την Τετάρτη.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης πολιτείας Άντριου Κουόμο, το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 474 θάνατοι, έναντι 481 την Τρίτη και 478 τη Δευτέρα. Κατά τον ίδιο, ο αριθμός των ατόμων που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία υποχώρησε κάτω από 16.000, έναντι 16.076 μία ημέρα πριν.

Ο κ. Κουόμο, σύμφωνα με το Reuters, στάθηκε στην ανάγκη το Κογκρέσο να επιμείνει πως θα χορηγηθεί απευθείας οικονομική στήριξη στις πολιτείες στο επόμενο πακέτο στήριξης.

Ο ίδιος ανέφερε πως ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης Μάικλ Μπλούμπεργκ θα βοηθήσει την πολιτεία να αναπτύξει πρόγραμμα τεστ και ιχνηλάτησης για τον κοροναϊό.

Ακόμη 117 νεκροί στην Τουρκία

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας, στην Τουρκία κατέληξαν ακόμη 117 άτομα, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων να αγγίζει τις 2.400. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο αριθμός των νοσούντων στην Τουρκία αυξήθηκε κατά 3.083 και διαμορφώθηκε σε 98.673.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Φαχρετίν Κότζα, τα στοιχεία δείχνουν πως το ξέσπασμα κοροναϊού βρίσκεται υπό έλεγχο.

Προειδοποίησε, όμως, ότι δεν πρέπει ακόμη να υπάρξει χαλάρωση των μέτρων, ιδιαίτερα εν όψει του Ραμαζανιού.

Στη Βρετανία, ξεπέρασαν τις 18.000 οι νεκροί από κοροναϊό, με τους Εργατικούς να κατηγορούν την κυβέρνηση Τζόνσον για «σοβαρά λάθη» και να της καταλογίζουν «βραδύτητα».

Σύμφωνα με τη σημερινή επίσημη ενημέρωση, το τελευταίο 24ωρο, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 759 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από τον ιό. Συνολικά, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Covid-19 από την έναρξη της πανδημίας ανέρχονται σε 133.495.

Η Βρετανία, μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο από τον νέο κοροναϊό, διανύει τη φάση της «κορύφωσης» δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Ματ Χάνκοκ.

As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.

411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.

As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 22, 2020