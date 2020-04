Ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς κατήγγειλε την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τη χρηματοδότηση στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε ένα tweet νωρίς το πρωί.

«Η διακοπή της χρηματοδότησης για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας κρίσης υγείας είναι τόσο επικίνδυνη όσο ακούγεται», δήλωσε ο Γκέιτς σε ένα tweet στον επίσημο λογαριασμό του.

«Η δουλειά τους επιβραδύνει την εξάπλωση της ασθένειας COVID-19 και εάν σταματήσει αυτό το έργο, κανένας άλλος οργανισμός δε μπορεί να τους αντικαταστήσει», είπε, προσθέτοντας ότι ο κόσμος χρειάζεται τον ΠΟΥ «τώρα περισσότερο από ποτέ».

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.

— Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020