Η υφυπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ναντίν Ντόρις, επιβεβαίωσε ότι έχει μολυνθεί από τον κοροναϊό και έχει τεθεί με δική της πρωτοβουλία σε απομόνωση στο σπίτι της.

Η Ντόρις ανέφερε ότι έλαβε «όλες τις προφυλάξεις που συνιστώνται» αφού ενημερώθηκε για τη διάγνωση.

Εργαζόμενοι στο σύστημα υγείας «άρχισαν λεπτομερή καταγραφή των επαφών» της, ενώ το υπουργείο Υγείας και το γραφείο της στο κοινοβούλιο — είναι βουλεύτρια των Συντηρητικών — «ακολουθούν αυστηρά τις συμβουλές τους» τόνισε η υφυπουργός με ανακοίνωση που υπογράφεται από την ίδια και δημοσιοποιήθηκε μέσω των υπηρεσιών του υπουργείου Υγείας.

Το δελτίο Τύπου του υπουργείου επαλήθευσε πληροφορίες που δημοσίευσε νωρίτερα χθες η εφημερίδα The Times. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αυτό, η 62χρονη πολιτικός συναντήθηκε με εκατοντάδες ανθρώπους την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ ήταν επίσης παρούσα σε δεξίωση που παρέθεσε ο πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματός της, ο Μπόρις Τζόνσον, στην επίσημη κατοικία του στη Ντάουνινγκ Στριτ.

