Το πλοίο ανθρωπιστικών διασώσεων Ocean Viking έλαβε άδεια προκειμένου να αποβιβάσει 403 μετανάστες που διέσωσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Τάραντα, στη νοτιοανατολική Ιταλία.

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) που ναυλώνουν το σκάφος μαζί με τη Μεσόγειο SOS, μια άλλη ΜΚΟ, ανακοίνωσαν την εξέλιξη αυτή με μήνυμα μέσω Twitter.

«Αναγκασμένοι να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές τους προκειμένου να διαφύγουν μέσω της Μεσογείου, 216 άνδρες, 38 γυναίκες και 149 παιδιά θα φθάσουν εντέλει σύντομα σε ασφαλές μέρος», ανέφεραν οι MSF.

🔴BREAKING In an announcement delivered in 6 languages, the 403 survivors onboard #OceanViking have just been told they will disembark in #Taranto, Italy

Forced to risk their lives to flee across the #Mediterranean, 216 men, 38 women & 149 children will soon finally reach safety pic.twitter.com/8fJIlDugQy

— MSF Sea (@MSF_Sea) January 28, 2020