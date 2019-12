Στην έγκριση και των δύο κατηγοριών (άρθρων μομφής) με τις οποίες ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να παραπεμφθεί σε δίκη στη Γερουσία, με το ερώτημα της αποπομπής του από το ύπατο κρατικό αξίωμα, ενέκρινε η Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων της χώρας.

Με πλειοψηφία 23 βουλευτών έναντι 17, η Επιτροπή ενέκρινε τόσο την κατηγορία περί κατάχρησης εξουσίας, όσο και εκείνη για παρεμπόδιση έρευνας του Κογκρέσου από πλευράς του αρχηγού του κράτους.

BREAKING: The House Judiciary Committee has approved two articles of impeachment against President Trump along party lines. The articles will now go to the House floor. https://t.co/mytv31beAO pic.twitter.com/OWVh9RQmeW

— CNN (@CNN) December 13, 2019