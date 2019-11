Τέσσερις άνθρωποι τραυματίσθηκαν, ο ένας εκ των οποίων σοβαρά, κατά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,4 βαθμών που έπληξε την νοτιοανατολική Γαλλία, κοντά στο Μοντελιμάρ, ανακοίνωσε η περιφέρεια της Αρντές.

Οι αρχές ζητούν, σύμφωνα με το ΑΠΕ, από τους κατοίκους του Τέιγ, μίας κοινότητας της περιοχής που επλήγη ιδιαίτερα, «να παραμείνουν προς το παρόν εκτός των κτιρίων». Η γειτονική περιφέρεια της Ντρομ ανακοίνωσε ότι δεν έχουν εντοπισθεί σημαντικές ζημίες.

Mag 5.4 #earthquake in southeastern #France: four injuread, one seriously. https://t.co/B7lkcjRQfv

— NewsAspect (@newsaspect) November 11, 2019