Το ιστορικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που αποτελεί τμήμα της Μπιενάλε Τεχνών της Βενετίας, αρχίζει την Τετάρτη 28 Αυγούστου με κάθε επισημότητα, πλούσιο διαγωνιστικό πρόγραμμα, εξέχοντες προσωπικότητες του σινεμά ως τιμώμενα πρόσωπα και βέβαια πολλές λαμπερές παρουσίες χολιγουντιανών σταρ. Ξεχωριστό πρόσωπο του φετινού Φεστιβάλ Βενετίας, που θα λάβει τιμητικό Χρυσό Λέοντα για το σύνολο του έργου του, είναι ο ανατρεπτικός Ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδοβάρ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Ιούνιο.

«Το σινεμά του Γαβρά μας αφυπνίζει»

Σημαντική τιμητική διάκριση θα παραλάβει και ο σημαντικός Έλληνας σκηνοθέτης Κώστας Γαβράς για την ιδιαίτερη συμβολή του στην ανανέωση του σύγχρονου κινηματογράφου. Στον Κώστα Γαβρά θα απονεμηθεί το το Σάββατο 31 Αυγούστου στη Sala Grande του Palazzo del Cinema το βραβείο Jaeger Lecoultre – Glory to the filmmaker. Σύμφωνα με τον διευθυντή του Φεστιβάλ Βενετίας Αλμπέρτο Μπαρμπέρα υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο Κώστας Γαβράς συγκαταλέγεται στους μεγάλους σύγχρονους κινηματογραφιστές. Ειδικότερα όμως επειδή, όπως σημειώνει, «κατάφερε να μετατρέψει την πολιτική σε ένα ενδιαφέρον θέμα, σε ένα θέμα όπως όλα τα άλλα, το οποίο δεν αφορά μόνο τους μυημένους ή τους λίγους αλλά συνάμα και το ευρύ κοινό, χρησιμοποιώντας όλα τα πιθανά κινηματογραφικά μέσα ώστε να απευθυνθεί σε όσο γίνεται περισσότερους θεατές». Για τον Μπαρμπέρα ο Γαβράς δεν είναι μόνο ένας ατόφιος «πολιτικός σκηνοθέτης» αλλά κι ένας σκηνοθέτης ο οποίος, με πίστη στην ειρήνη και τη δημοκρατία, κατάφερε με εύκολα κατανοητά εκφραστικά μέσα να προβληματίσει το κοινό. «Αν αποκοιμηθήκαμε, το σινεμά του μας αφυπνίζει κι αν χάσαμε την ελπίδα, οι ταινίες του μας κάνουν να την ξαναβρούμε», σημειώνει ο διευθυντής του Φεστιβάλ Βενετίας.

Μετά τη βράβευση θα προβληθεί εκτός διαγωνιστικού μέρους η νέα ταινία του Γαβρά «Ενήλικοι στο δωμάτιο» με πρωταγωνιστές τον Χρήστο Λούλη, τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη και τον Ούλριχ Τουκούρ, η οποία είναι εμπνευσμένη από τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Eurogroup για την ελληνική διάσωση. Το σενάριο έχει εμπνευστεί από το βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη «Adults in a room: My battle with Europe’s Deep Establishment».

Μεγάλα ονόματα στη «Μόστρα» της Βενετίας

Το Φεστιβάλ της Βενετίας, ή αλλιώς «Μόστρα», είναι ένα από τα σημαντικότερα φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο και συχνά γίνεται προάγγελος των Όσκαρ. Αυτό συνέβη για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια με την ταινία «Roma» ή με το «La la Land». Πρόεδρος του φεστιβάλ είναι για πρώτη φορά στη Βενετία μια γυναίκα, η σκηνοθέτιδα Λουκρέσια Μαρτέλ από την Αργεντινή, ενώ πολυαναμενόμενη είναι η ταινία «Κλέφτες καταστημάτων» του περσινού μεγάλου νικητή των Καννών Κόρε-Έντα Χιροκάζου- στους πρωταγωνιστικούς ρόλους η Κατρίν Ντενέβ, η Ζυλιέτ Μπινός και ο Ίθαν Χοκ. Στη Βενετία αναμένονται ως προσκεκλημένοι μεταξύ άλλων ο Μπρατ Πιτ, η Σκάρλετ Γιόχανσον, ο Τζόνι Ντεπ και η Μέριλ Στριπ, ενώ είναι πιθανό από το κόκκινο χαλί να περάσει και ο θρύλος της ροκ μουσικής Μικ Τζάγκερ.

Ελληνική συμμετοχή υπάρχει μόνο εκτός διαγωνιστικού τμήματος. Πρόκειται για την ταινία «Ηλεκτρικός Κύκνος» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, μια συμπαραγωγή Ελλάδας, Αργεντινής και Γαλλίας, γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο Μπουένος Άιρες. Είναι μια σουρεαλιστική κριτική στην ταξικότητα της σύγχρονης κοινωνίας, αλλά στον τρόπο ζωής στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις.

