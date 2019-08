Δανοί πολιτικοί περιγέλασαν σήμερα την ιδέα να πωληθεί η Γροιλανδία στις Ηνωμένες Πολιτείες, έπειτα από δημοσίευμα ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει συζητήσει ιδιωτικά με τους συμβούλους το ενδεχόμενο να αγοράσει το μεγαλύτερο νησί του κόσμου.

Ο Τραμπ πρόκειται να επισκεφθεί τον Σεπτέμβριο την Κοπεγχάγη και η Αρκτική θα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη στη διάρκεια των συναντήσεών του με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας, η οποία είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

«Πρέπει να είναι πρωταπριλιάτικο αστείο εντελώς εκτός εποχής», έγραψε στο Twitter ο πρώην πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

It must be an April Fool’s Day joke … but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019