Επικίνδυνα ανεβαίνει η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας για την κατάσταση που επικρατεί στη Βενεζουέλα τα τελευταία 24ωρα, με τη χώρα να βρίσκεται στα πρόθυρα επικίνδυνου εμφυλίου.

Ο Μάικ Πομπέο, υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ επικοινώνησε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ και η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ φορτισμένο κλίμα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Όπως διαρρέει το Κρεμλίνο ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σ.Λαβρόφ μίλησε για «καταστροφική επιρροή» των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα.

Μάλιστα, τόνισε στον αμερικανό ομόλογό του Μάικ Πομπέο ότι «η ανάμειξη της Ουάσινγκτον στις υποθέσεις της Βενεζουέλας αποτελούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ότι «αυτή η καταστροφική επιρροή δεν έχει καμία σχέση με την δημοκρατία», σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Από την πλευρά του ο Μάικ Πομπέο είπε στον Λαβρόφ ότι η Μόσχα «αποσταθεροποιεί» την Βενεζουέλα και ζήτησε από την Ρωσία να σταματήσει να υποστηρίζει τον Νικολάς Μαδούρο.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είπε ακόμη στον ρώσο ομόλογό του ότι «η επέμβαση της Ρωσίας και της Κούβας είναι αποσταθεροποιητική για την Βενεζουέλα και για τις διμερείς σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας», όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Το θερμόμετρο στις σχέσεις ΗΠΑ- Ρωσίας χτύπησε κόκκινο από το πρωί όταν το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απέρριψε τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον ότι η Μόσχα έπεισε τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο να μην εγκαταλείψει τη χώρα, λόγω των κινητοποιήσεων της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για πόλεμο παραπληροφόρησης.

Επανέλαβε δε τη θέση της Ρωσίας ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να οργανώσουν πραξικόπημα στη Βενεζουέλα και να ρίξουν το ηθικό του στρατού διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις.

Η επόμενη πράξη του έργου γράφτηκε όταν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, άφηνε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να αναλάβουν οι ΗΠΑ στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα.

«Η ανάληψη στρατιωτικής δράσης είναι πιθανή. Αν αυτό απαιτείται, αυτό θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας μιλώντας στο Fox Business Network. Πρόσθεσε ωστόσο, ότι η Ουάσινγκτον θα προτιμούσε να υπάρξει μια ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στη Βενεζουέλα.

Τη στιγμή δε που ο Πομπέο αναλάμβανε πρωτοβουλίες για επικοινωνία με τον ρώσο ομόλογο του, ο ασκών χρέη υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πάτρι Σάναχαν ακύρωνε προγραμματισμένη περιοδεία του στην Ευρώπη, προκειμένου να παραμείνει στην Ουάσινγκτον και να συντονίσει καλύτερα το έργο της κυβέρνησης Τραμπ στη Βενεζουέλα, ενώ προετοιμαζόταν και συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου με θέμα τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters πάντως, υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν λάβει εντολή να προετοιμαστούν για στρατιωτική σύγκρουση στη Βενεζουέλα, όπως για παράδειγμα να αναδιατάξουν τις δυνάμεις τους.

Και ενώ ο διπλωματικός πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, η Βενεζουέλα κινείται σε τεντωμένο σκοινί με νέες ταραχές να ξεσπούν σήμερα, Τετάρτη, μεταξύ διαδηλωτών και στρατού.

A woman hit by tear gas at another rallying point in Caracas: "Why do they have to gas us if we're protesting peacefully? They're fucking us over, I don't have freedom of speech." #Venezuela pic.twitter.com/lNjHhJgBuH

— Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) May 1, 2019