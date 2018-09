Taking a moment in Australia to reflect on how much we’ve loved being here. – Céline xx… . Profiter d’un moment en Australie pour réaliser à quel point nous aimons être ici… – Céline xx… . 📸: @ian.laidlaw . #CelineDionLive2018

A post shared by Céline Dion (@celinedion) on Aug 5, 2018 at 3:33pm PDT